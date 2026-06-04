Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin fay hatları ve beklenen olası depremlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sunucu Emel Özuğur’un YouTube programına katılarak gündemi değerlendiren Üşümezsoy, İstanbul ve Yedisu fayları için çizilen felaket senaryolarına kesin bir dille karşı çıkarken, asıl tehlike çanlarının Pamukkale- Denizli hattı için çaldığı uyarısında bulundu.

"PAMUKKALE-DENİZLİ HATTINDA 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

Açıklamalarında en geniş yeri Denizli ve Pamukkale bölgesine ayıran Üşümezsoy, bu hatta son dönemde yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntıların aktif bir fay kuşağına işaret ettiğini belirtti. Bölgedeki fayın tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını hatırlatan uzman isim, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" ifadelerini kullandı. Bölgedeki zemin zayıflığına da dikkat çeken Üşümezsoy, olası bir sarsıntının çok şiddetli hissedileceğini vurguladı.

"İSTANBUL'DA 7 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENTİSİ BİR HAYAL ÜRÜNÜ"

Kamuoyunda sıkça tartışılan olası büyük İstanbul depremi hakkında da konuşan Üşümezsoy, meslektaşlarının aksine İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini açıkladı. Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay bulunmadığını savunan Üşümezsoy, "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" dedi.

ADANA VE YEDİSU İÇİN KORKUTAN SENARYOLARA İTİRAZ

Adana'nın kuzeyinde yaşanan son depremleri de değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddetti. Bölgedeki fayların parçalı bir yapıda olduğunu ve bu sebeple enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirten Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" diye konuştu.

Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem ihtimaline de karşı çıkan uzman, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsaydı dahi 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

MALATYA VE EGE İÇİN KRİTİK UYARILAR

Üşümezsoy'un açıklamalarında öne çıkan diğer kritik noktalar ise şöyle oldu:

Malatya-Pötürge: 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını belirten Üşümezsoy, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'a yakın bir deprem üretebileceğini söyledi.

Marmaris ve Bodrum: Marmaris kıyılarında derin depremlerin etkili olabileceğini ve 6 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Bodrum ve Santorini çevresinde ise fay sistemlerine karışan sıcak sular nedeniyle büyük bir deprem beklemediğini, enerjinin küçük sarsıntılarla boşaldığını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com