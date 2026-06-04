Haberler

Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin gündemindeki Luis Suarez için Sporting'in en az 40 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Portekiz ekibinin Kolombiyalı golcüyü satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, Hakan Safi'nin oyuncuyla anlaşma sağladığını açıklaması transfer iddialarını güçlendirdi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme ve yüksek maaş içeren bir teklif sundu.
  • Sporting, Luis Suarez'i satmak istemiyor ve 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.
  • Luis Suarez'in Sporting ile sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı Luis Suarez için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sporting'in Kolombiyalı golcüyü satmaya sıcak bakmadığı ve bonservis beklentisini belirlediği öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLADIĞI LUIS SUAREZ'İN BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple adı anılan Kolombiyalı golcü için Portekiz basınından dikkat çeken bir haber geldi.

SPORTING SATMAK İSTEMİYOR

A Bola'nın haberine göre Hakan Safi, Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve yüksek maaş içeren bir teklif sundu. Ancak Sporting yönetiminin 28 yaşındaki golcüyü takımda tutmak istediği ve transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

40 MİLYON EURO'NUN ALTINA KAPIYI AÇMAYACAKLAR

Haberde, Luis Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatıldı. Sporting'in ise oyuncu için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği aktarıldı.

HAKAN SAFİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hakan Safi, Luis Suarez ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğunu ifade etmişti. Safi, "Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20 golden başlatmamızı istedi" sözleriyle dikkat çekmişti.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldız, sezonun en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterildi.

22.95 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sporting, Luis Suarez'i 2025-2026 sezonu başında Almeria'dan 22.95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinin oyuncunun yükselen performansı nedeniyle yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Tunceli'de üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var