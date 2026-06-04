Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında düzenlenen " Türkiye'nin Finansal İstikrara Giden Yeni Rotası" başlıklı oturumda küresel yatırımcılara seslendi. Küresel ve bölgesel şoklara rağmen ekonomi programının yönünden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezine dönüştürecek devasa teşvik paketini ilk kez detaylandırdı.

"KUR HEDEFİMİZ YOK, ENFLASYON YÜZDE 20'LERİN ORTASINA İNECEK"

Dezenflasyon programına olan güçlü bağlılıklarının altını çizen Bakan Şimşek, dünyada yaşanan büyük şoklara rağmen enflasyonun düşüş trendini sürdüreceğini ve 2026 yılını yüzde 20'li seviyelerin ortasında kapatmasını beklediklerini açıkladı.

Türk lirası için belirli bir kur seviyesi hedeflemediklerini belirten Şimşek, sıkı para politikası, makroihtiyati adımlar ve güçlenen döviz rezervleri sayesinde TL'ye olan güvenin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

BÜTÇE AÇIĞI VE CARİ DENGEDE İYİLEŞME SİNYALİ

Yüksek enerji fiyatlarının cari açığı artırma potansiyeli olsa da bu etkinin yönetilebilir düzeyde kalacağını belirten Şimşek, ihracattaki dayanıklılık ve iç talepteki yavaşlamanın dengeyi sağladığını vurguladı. Cari açığın uzun dönem ortalamasının altında, GSYH'nin yüzde 3'ü seviyesinde kalması bekleniyor.

Bütçe performansına da değinen Şimşek, 2023 yılında yüzde 5,1 olan bütçe açığının, sıkı harcama kontrolü ve kayıt dışılıkla mücadele sayesinde 2025'te yüzde 2,9'a indirildiğini, 2026 ve sonrasında ise bu oranın yüzde 3'ün altında tutulacağını belirtti.

TÜRKİYE'YE YABANCI SERMAYE YAĞDIRACAK DEV TEŞVİKLER

Bakan Şimşek'in sunumunun en dikkat çekici bölümünü ise doğrudan yabancı yatırımları ve nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için hazırlanan kapsamlı teşvik paketi oluşturdu:

Üretici şirketler için kurumlar vergisi yüzde 12,5'e düşürülecek.

Yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı yapan firmalara tam vergi istisnası sağlanacak.

Transit ticaretten kurumlar vergisi alınmayacak.

Türkiye'yi çok uluslu şirketlerin üssü yapmayı hedefleyen yeni sisteme göre;

Bölgesel merkez kuran dev şirketlere 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti ve çalışanlarına belirli bir ücrete kadar gelir vergisi istisnası sunulacak.

Uluslararası sermayedarlar için 20 yıllık "Non-Dom" (Vergi avantajlı ikamet) rejimi başlatılacak. Bu sistemde yabancı kaynaklı gelirler vergilendirilmeyecek, veraset vergisi sadece yüzde 1 olacak ve yalnızca Türkiye kaynaklı gelirlerden vergi alınacak.

"TERMİNAL İSTANBUL" GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULACAK

Şimşek, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini büyütmek için Atatürk Havalimanı'nda "Terminal İstanbul" adıyla dev bir girişimcilik merkezi kurulacağını açıkladı. Şirket kuruluşu, vergi, arazi ve teşvik işlemleri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak "One-Stop Shop" (Tek Durak Ofisi) üzerinden dijital ve hızlı bir şekilde yürütülecek.

Ayrıca, nakit, altın ve menkul kıymetlerin Türkiye ekonomisine kazandırılması için FATF (Mali Eylem Görev Gücü) standartlarıyla tam uyumlu yeni bir "varlık geri getirme" çerçevesi devreye alınacak.

Kaynak: Haberler.com