Haberler

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

  • Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti.
  • İptal kararı oy çokluğuyla alındı ve yeni düzenleme için 9 ay süre verildi.
  • Süresiz nafaka düzenlemesi, boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka ödenmesini öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine aldı.

BAKAN GÜRLEK "ÇÖZECEĞİZ" DEMİŞTİ

Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarındaki sürenin uzunluğuna dikkati çekerek "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz." demişti.

SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme bu çerçevede bugünkü toplantısında başvuruyu karara bağladı. Oy çokluğuyla alınan karara göre Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

MEDENİ KANUNUN 175. MADDESİ'NDE YER ALIYOR

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

YENİ TASLAKTA NE VAR?

AK Parti'nin masasındaki yeni nafaka düzenlemesinde evlilik süresinin esas alınması planlanıyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde.

Nafakanın sona ermesiyle maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için ise sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması düşünülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Çok iyi olmuş kimse yuvasını bozmak için evlenmez ayrıldığında da adam gibi ayrılacaksın kene gibi birinin sırtına yapışıp ömür boyu beslenmeyeceksin git çalış çalışsın otur ye. Herkes çocuğuna zaten bakıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusat alfa:

Olması gereken de buydu zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

neye göre cıkardınız şimdi neden iptal ettiniz bu yasayı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara_kalem:

YILLARDIR ÖDEYENLER O ZAMAN NAFAKA KESİLSİN GERİ DÖNÜK YILLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK RESMEN MAAŞA BAĞLANMIŞ BİR DÜZEN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

EVLİLER NIYE BOŞANIYOR MASADA SÖZ VERİLMİYORMU İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİYE HEEE

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı

Felaket sonrası harekete geçildi! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var