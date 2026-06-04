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"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
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Trabzon'un Of ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen kadın sürücüye, alkollü araç kullanma, drift atma, abartı egzoz kullanma ve yüksek sesle müzik yayını yapma gibi çok sayıda ihlal nedeniyle toplam 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Trabzon'un Of ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kadın sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi.
  • Sürücü hakkında alkollü araç kullanma, drift, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik yayını gibi birden fazla ihlal tespit edildi.
  • 2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemelere göre 'dur' ihtarına uymamaya 200 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men cezası uygulanıyor.

Trabzon'un Of ilçesinde trafik denetimi sırasında polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen kadın sürücüye kesildiği öne sürülen ceza gündem oldu. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan drift yapmaya, abartı egzozdan yüksek sesle müzik yayınına kadar çok sayıda ihlal nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

Denetim noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin tespit ettiği ihlaller nedeniyle toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kaldı.

EN AĞIR CEZA "DUR" İHTARINA UYMAMAKTAN

2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men ediliyor.

Kadın sürücüye yönelik işlemlerde en yüksek ceza kaleminin de bu ihlalden kaynaklandığı belirtildi.

BİRDEN FAZLA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Trafik ekiplerinin tutanaklarına göre sürücünün alkollü araç kullandığı, drift yaptığı, abartı egzoz kullandığı ve çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yaptığı tespit edildi. Son TV'de yer alan habere göre tüm ihlallerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ceza miktarının 1 milyon 200 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Milyonluk ceza iddiası kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar cezanın miktarını ve uygulanabilirliğini tartışmaya açarken, bazıları ise trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı ağır yaptırımların gerekli olduğunu savundu. Öte yandan olayla ilgili emniyet birimlerinden veya yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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