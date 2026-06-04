Böcek'ten Yolsuzluk Soruşturmasında Kapsamlı İfade
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı