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Böcek'ten Yolsuzluk Soruşturmasında Kapsamlı İfade

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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