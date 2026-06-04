Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında gelen telefonla yüzleri gülümsetti. Tekke'nin eşinden gelen aramaya verdiği yanıt dikkat çekti.

FATİH TEKKE'DEN GÜLÜMSETEN "HANIM" ÇIKIŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında yaşanan bir anla gündem oldu. Çekimler devam ederken telefonunun çalması üzerine konuşmasına ara veren deneyimli teknik adamın sözleri dikkat çekti.

"BİR DAKİKA, HANIM ARIYOR"

Telefonuna gelen aramayı fark eden Fatih Tekke, çevresindekilere dönerek, "Bir dakika, hanım arıyor. O önemli" ifadelerini kullandı. Tekke'nin doğal ve samimi tavrı kısa sürede ilgi çekti. Tecrübeli çalıştırıcının eşinden gelen aramayı önceliklendirmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Belgesel çekimleri sırasında kaydedilen bu anlar, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Fatih Tekke'nin ailesine verdiği önemi gösteren sözleri beğeni topladı.