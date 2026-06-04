6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

Türk rock müziğinin kraliçesi olarak anılan Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıktı. 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan sanatçı, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

"Sil Baştan", "Bu Aşk Fazla Sana", "Can Kırıkları", "Çakıl Taşları" ve "Ben Şarkımı Söylerken" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Ferah, konser boyunca dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sahnelere dönmenin heyecanını yaşayan sanatçı, duygularını hayranlarıyla paylaştı.

Şebnem Ferah, "Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Uzun ara olunca insan dertleşmek istiyor. Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım" sözleriyle dinleyicilerini duygulandırdı.

SAHNEDE DUYGULANDI

Yıllar sonra dinleyicileriyle buluşan Şebnem Ferah zaman zaman sahnede duygusal anlar yaşadı. Ferah, "Sevgili arkadaşlar, hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürçülisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur. Sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.