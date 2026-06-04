Haberler

Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesinin etkisiyle yükselişe geçti. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 artış gösterirken, analistler Ortadoğu'da ateşkes umutlarının piyasaları desteklediğini belirtti.

Doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Analistler, kısa vadede dalgalanma beklese de ons altında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4.461,09 dolara çıkarken, ABD'de ağustos vadeli altın kontratları yüzde 0,5 yükselişle 4.487,90 dolardan işlem gördü.

DOLARDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

ABD dolarındaki zayıflama, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirdi. Analistler, son dönemde altının seyrinde petrol ve dolar fiyatlarının belirleyici rol oynadığını ifade ediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişinin petrol ve dolar fiyatlarındaki geri çekilmeyle desteklendiğini belirterek, kalıcı yükseliş için ABD-İran hattından gelecek olumlu haberlerin önemli olduğunu söyledi.

ATEŞKES UMUDU PİYASALARI ETKİLEDİ

Trump yönetiminin İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik anlaşma sağlandığını açıklaması, Ortadoğu'da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişme, İran ile ABD arasında daha kapsamlı bir diplomatik sürecin başlayabileceği yönündeki umutları da güçlendirdi.

FED'DEN FAİZ MESAJI

New York Fed Başkanı John Williams, Ortadoğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin kalıcı olmayacağını düşündüklerini belirterek, mevcut şartlarda para politikasında değişiklik gerektiren bir durum görmediklerini ifade etti.

YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson ise altındaki yükseliş trendinin sona ermediğini söyledi. Simpson, kısa vadede düzeltme hareketleri görülebileceğini ancak yıl sonuna kadar ons altının 5 bin dolar seviyesine doğru kademeli yükseliş gösterebileceğini belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 73,13 dolara, platin yüzde 0,7 yükselişle 1.872,11 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,9 değer kazanarak 1.313,51 dolara yükseldi.

Kaynak: Haberler.com
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi

Ülke tarihinin en büyük hezimeti! Gazze faturası ağır oldu
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı

Prensin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! Acil müdahale çağrısı yapıldı
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti

Anlaşma an meselesi, İran en önemli şartından vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü

Fabrikada korkunç olay! Cansız bedenleri yan yana dizildi