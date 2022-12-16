GTA Online Los Santos Drug Wars güncelleme içerikleri

Los Santos Drug Wars, yeni bir GTA Online hikaye güncellemesinin açılış bölümüdür. Zengin olmak gibi büyük umutları olan sınırda bir adam olan Dax liderliğindeki yeni gelenlerden oluşan bir ayak takımı ekibini içeriyor.

Gta Online'ın 2022 yılının son içerik güncellemesi olan Los Santos Drug Wars güncellemesi tüm platformlarda yayınlandı. İki parçadan oluşacak güncellemenin ilk bölümü GTA Online sunucularında yayınlandı.

GTA ONLINE LOS SANTOS DRUG WARS GÜNCELLEMESİ

Dax ve onun sert partili uyumsuz grubu Fooliganz, Blaine County'de dükkan kurarak konumlarını belirlemeye çalışıyorlar. Bir ömür boyu sürecek bir yolculuğa çıkın ve yeni bir operasyon üssünde (Freakshop) gruba katılın ve yasadışı ticaretine hükmetmek için The Lost MC ve diğer düşmanlarla mücadele edin. İlk Dozu altı yeni görevde tamamlayın ve yeni MTL Brickade 6x6'nın arkasındaki bir Asit Laboratuvarına erişimin kilidini açmak için gerekli laboratuvar ekipmanlarını edinin. Ardından, yeni mobil işinizi kendi akıl almaz madde markanızla kurun.

Ron Jakowski'den gelen bir çağrıya cevap vererek ve Sandy Shores'taki Liquor Ace'in üzerindeki Fooliganz ile buluşarak başlayın. 21 Aralık'a kadar, Dax ve Fooliganz'ın dayanak noktalarına yerleşmelerine yardımcı olurken tüm bu yeni görevlerde 2X GTA $ ve RP kazanın.

DAX

Dax birçok insan için birçok şeydir: San Andreas Islah Departmanı onu tekrar eden bir müşteri, yakın zamanda serbest bırakılan şiddetli, ahlaksız ve bir suçlu olarak tanır. Öte yandan, gruptaki Fooliganz, onu liderleri, kahramanları, narkotik mesihleri ve dava için sonuna kadar gitmeye istekli ahbapları olarak tanırlar. Dax, İlk Doz aracılığıyla birincil temasınız olacaktır.

LUCHADORA

Fooliganzlar kendilerini bir çeteden daha az ve daha çok ravers, bağımlılar ve tüm çizgilerin dışlanmışlarını içeren sıkı sıkıya bağlı bir uyumsuzluk ailesi olarak görüyorlar - Fooliganza'da bir topluluk bulan ve Dax'ın sadık ikinci komutanı olmak için saflarda yükselen bir metal kafalı güreşçi olan Lucadora da dahil olmak üzere.

LABRAT

İyi iş birlikleri tamamen kimya ile ilgilidir. Fooliganz, Los Santos ve Blaine County genelinde dağıtımı kurmak ve sürdürmek için yardıma ihtiyaç duyacak. Freakshop'un yerleşik kimyageri Labrat, operasyonu başlatmanıza ve köpürtmenize yardımcı olacaktır.

RON

Ron Jakowski o kadar paranoyak ki, arkadaşları kova şapkasının içini alüminyum folyo ile kapladığını söylüyor, ancak Gergin Ron bu sefer gerçek bir şey yapıyor. Trevor gittikten sonra, Fooliganz'ın köhne psychedelic yeraltı dünyasını keşfetti. Kısa bir süre sonra bir davetle temasa geçecek ve sirke katılma şansınız olacak.

ACID LAB

Psychedelics'in geniş dünyasına girmek mi istiyorsunuz? Freemode'da talep edilebilen ve Asit Ürününü teslim etmek için kullanılan Maibatsu Manchez Scout C motosikletini içeren ağır hizmet tipi bir araç olan MTL Brickade 6x6'yı çalmak için First Dose'daki tüm görevleri tamamlayın.

GTA ONLINE ACID LAB NASIL GÖREVİ YAPILIR?

Gerekli laboratuvar ekipmanını edindikten sonra, Brickade 6x6, hareket halindeyken kendi parti düşüşlerinizi yapmak için karargahınız olacak ve yetenekli Mutt, yeni işinizi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olacaktır. Freakshop'ta Asit Laboratuvarı yükseltmesini kurun ve malzemeleri sipariş ederek veya kaba kuvvet kullanarak tedarik ederek malzemeleri tedarik edin, ardından ürününüzü üretin ve üçüncü gözlerini biraz daha geniş açmak isteyenlere satın.

Malzemeleri tedarik etmek, Mutt'a sipariş vermesi için ödeme yapmak kadar kolay olabilir veya Humane Labs'tan gelen akışı geri kazanarak, tahıl ve uçucu kimyasalları çalarak ellerinizi kirletebilirsiniz. Kollarınızı sıvayıp kısa bir vardiya yapmak üretim hızlarını bile artıracaktır. Piştikten sonra, nihai ürünün potansiyel alıcılara teslim edilmesi ve yetkililerin elinden uzak tutulması gerekecektir.

Topluluk o kadar büyük bir sirk ki, dünyadaki hiçbir çadır onu örtemezdi. Ancak Fooliganz, Los Santos Otoyolu'nun altındaki psychedelic bir cennet olan The Freakshop'ta takılır, yemek pişirir ve gezer. Burada, cephaneliğinizi yükseltmek için bir Silah Atölyesine erişimden yararlanabilecek ve MTL Brickade 6x6 ve Maibatsu Manchez Scout C'nizi değiştirebileceksiniz.

Yeni edindiğiniz Brickade 6x6'nız yuvarlanan bir kül bloğuna benzeyebilir, ancak Freakshop'ta saklamak, onu beğeninize göre kapsamlı bir şekilde değiştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanır. Mobil işletmenizi yolda durdurulamaz bir güce dönüştürmek için motoru, zırhı, frenleri ve daha fazlasını ayarlayın ve iyi bir önlem almak için dekoratif bir görünüme tokat atın. Ürünü daha da hızlı teslim etmek için yeni Manchez Scout C motosikletinizi modifiye edin ve halüsinojenikte en saygın isim olma yolunda ilerleyeceksiniz.

Dax hapisteyken çok şey değişti ve dışarıya uyum sağlayan biraz kültür şokuyla uğraşıyor: herkes şimdi buharlaşıyor, yabani ot yasaldır ve Fooliganza'nın yönettiği pazarlara her türlü çete taşındı.

FIB'nin müdahale etmeyi, mahsulleri zehirleyerek rakip operasyonlarını sabote etmeyi, uzaktan kumandalı bombalar yerleştirmeyi ve diğer planları içeren faaliyetler için izleme listesini yapmasına yardımcı olun. Gruba katıldıktan ve ünlü liderleriyle tanıştıktan sonra, telefonunuzu alın ve tüm hafta boyunca 2X GTA $ ve RP'yi geri alan Fooligan Jobs'u istemek için Dax ile iletişime geçin.

GTA ONLINE LOS SANTOS DRUG WARS YENİ ARAÇLARI