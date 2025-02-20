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İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

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Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle şu ana kadar İstanbul dahil 26 ilde okullar yarın tatil edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini belirterek, vatandaşlara özel araçlarını değil toplu taşımayı kullanmalarını önerdi.

Kar yağışı ve dondurucu soğuklar ülke genelini esir aldı. Birçok kentte hayat durma noktasına gelirken okullar da tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada kent genelinde okulların yarın da tatil edildiğini belirtti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

Vali Davut Gül İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İSTANBUL'DA YARIN SABAHA DİKKAT

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ ŞEHİRLER

İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde okullar yarın için de tatil edildi. Kar tatilinin devam edeceği şehirler şu şekilde: "Sinop, Samsun, Malatya, Ağrı, Giresun, Iğdır, Ordu, Muş, Bursa, Yalova, Artvin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Bolu, Kars, Ardahan, Rize, Düzce."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

  • Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
  • Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.
  • Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.
  • Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
  • Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
  • Kastamonu'da kar sebebiyle Merkez ilçede taşımalı eğitime, Ağlı, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde ise tüm kademelerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İSTANBUL'DA MOTOSİKLETLERİN GECE TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK

Ayrıca bir haber de motokuryeler için geldi. İstanbul'da motosikletler ve motokuryelerin saat 00.00 itibarıyla trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

İŞTE YURT GENELİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada , yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı alınan önlemleri anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Sakarya'da 54 kamyon, 12 greyder ile 146 araçla mücadelemizi yürüteceğiz. 25 adet sabit kamera ve 1 adet meteoroloji istasyonuyla çalışmalarımızı yakından sürdürüyoruz. Üzerimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. 3 ilimizde özellikle valiliklerimizin koordinasyonuyla çalışmalarını yürütüyoruz.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

Sürücülerimizin kış lastiğiyle trafiğe çıkması çok önemli. Yarın ve öbür gün önemli değilse seyahatleri ertelemelerini öneriyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşımızdan duyurularımıza dikkat etmelerini rica ediyoruz. Demiryollarında da gerekli önlemleri aldık.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

Havayolunda ise İstanbul'da 2 önemli havalimanımız var. 800 personel ile çalışmalar devam ediyor. Pistlerin temizlenmesi ve uçakların iniş ve kalkışlarını sağlama adına çalışmalar devam ediyor. Cuma ve cumartesi için belli uçuşların ertelenmesi söz konusu oldu. Kışın kar elbette bizim ihtiyacımız. Bakanlık olarak gerekli önlemlerimizi aldık. İnşallah bu mücadeleyi yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

AKOM'DAN İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

Akom, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARIN YARIM METREYİ BULMA İHTİMALİ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 3 gün daha İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını vurgularken bu gecenin kritik olduğunu belirtti.

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde; "Kar yüksekliği 3 santim civarında Kartal'da Aydos'ta. 3 gün daha kar yağacak. Bu gece ve yarın öğlene kadar da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesi ile tipi şeklinde olacak. Bu gece ve yarın sabah ölçeceğimiz karın yarım metreyi bulma ihtimali var. Bu gece kritik. Bugün ve yarın; hatta yarın, vatandaşlarımızın işi yoksa dışarı çıkmasın. Gece sıfırın altına düşeceği için buzlanma var. Kar da olacak. Eğer çıkacaklarsa toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bu Pazar günü -4, -5'e kadar düşebilir."

İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyasin danacı:

Sizin kabus dediginize biz rahmet diyoruz. O kabus dediginiz yagmasa barajlar boşaldığında koktigunuzda p zaman görürsünüz kabusu

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Haber Yorumlarıertugrulavsar19:

Pazar günü Milli savunma üniversitesi sınavı var ertelenmesini istiyoruz

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Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

ne kabusu kafayı yediniz iyice. sizden sebep kar yağmaz oldu.

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Haber YorumlarıYALOVA TEKNOLOJİ:

dünde 30 ilde okul tatil dediniz bende çocuğu okula göndermedim size zerre timatım yok bu haber kanalına inanmayın araştırın aılsız ve boş haber yapmakrtan öteye gidemiyorlar

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