Dünyanın 7 harikası nedir? Dünyanın eski ve yeni 7 harikası nelerdir? Dünyanın yedi harikası!

Dünyanın 7 harikası nedir birçok alanda karşımıza soru olarak çıkabiliyor. Özellikle öğrenciler, sınavlara girecekler tarafından araştırılan Dünyanın 7 harikası merak ediliyor. Peki Dünyanın 7 harikası nedir, Dünyanın 7 harikası hangi ülkelerde bulunur, Dünyanın 7 harikası hakkında bilgiler haberimizde.

Dünyanın en iyi antik yapı ve yapıtları Dünyanın yedi harikası olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın 7 harikası sabit değildir. Bazı zamanlar farklı yapıtları içerir. Bu bakımdan eski ve yeni Dünyanın 7 harikası diye ikiye ayırabiliriz. Peki eski Dünyanın 7 harikası nelerdir? Yeni Dünyanın 7 harikası nelerdir?

DÜNYANIN 7 HARİKASI NEDİR?

Dünyanın Yedi Harikası ya da eski dilde acaib-i seb'a-i alem, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da bilinir. İlk olarak MÖ 5. yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. MÖ 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından ilk olarak "Dünya'nın yedi harikası üzerine" adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, MÖ 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Dünyanın 7 harikası eski dönemlerdeki insanlar tarafından inşa edilmiş harikulade yapıtlara verilen isimdir. Şuanda günümüzde bu 7 harikadan sadece Keops Piramidi sağlam olarak durmaktadır. Diğerleri deprem, yangın vb. nedenlerden olayı hasar görmüştür.

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI NELERDİR?

Dünyanın 7 harikasına ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Görsellerini de sizler için paylaşacağız.

1-) KEOPS PİRAMİDİ

Keops Piramidi, 4. Hanedanlık zamanında M.Ö.(milattan önce) 2560 yılında Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırılmıştır. Piramidin yapılışının yaklaşık 20 küsür yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Piramit yapıldığında 145,75 metre yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl(4300 yıl) boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak tarihe geçmiştir. Keops Piramidi, ilk inşa edilen eser olmasına rağmen dünyanın 7 harikası arasında günümüze kadar gelen ve sağlam duran tek yapıdır.

Büyük Piramit(Keops Piramidi), 145,75 metreydi ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı, fakat 19. yüzyılda bu eserin boyu geçildi. Yüzeyi yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı, kalıntısı hala görülebilmektedir.

2-) BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ

Babil'in Asma Bahçeleri, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biridir. Mevkii belli olmasa da geleneksel olarak, bugün Irak'ın Hille şehrinin yakınlarındaki Babil kentinde inşa edildiği söylenmektedir. Babilli rahip Berossus, bahçeleri II. Nebukadnezar'ın inşa ettirdiğini aktarmaktadır, ancak Babil metinlerinde bahçelerden bahseden kesin bir ifade yoktur ve bahçelerin varlığına ilişkin kesin bir arkeolojik delil de bulunmamaktadır.

Bir efsaneye göre, Babil'in Asma Bahçeleri Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından, memleketinin yeşil tepelerini ve vadilerini özleyen eşi Kraliçe Amytis için inşa ettirilmiştir.

3-) ZEUS HEYKELİ

Zeus heykeli, M.Ö. 456 yılında Olimpos Dağı'nda inşâ edilen Zeus Tapınağı için Fidias tarafından yapılan ve tanrı Zeus'u oturur hâlde betimleyen devasa bir heykeldi. Fidias'ın M.Ö. 438 ile 430 yılları arasında yaptığı tahmin edilen 13 metre yüksekliğindeki görkemli eseri "Dünyanın Yedi Harikası" arasındadır.

Heykel altın ve fildişinden imâl edilmiştir. Zeus'un oturduğu taht, abanoz ağacından yapılmış, altın, fildişi ve değerli taşlardan kakmalar ile süslü hâliyle heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Heykel, Zeus'u sağ elinde zafer tanrıçası Nike ile, sol elinde ise değerli metallerden süslemeler ve bir kartal kakması ile bezeli bir asa tutarken betimlemekteydi.

Zeus Tapınağının içinde bulunan heykel, tapınağa ancak sığabiliyordu, hatta oturur vaziyette tasvir edilen Zeus, ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi duruyordu." Üzerinde, Yunan tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanlar figürleri yer alıyordu. Heykelin derisi fildişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Karanlık bir koridordan geçilerek görülebildiği için, parlak fildişi, insanların gözünü alıyor ve derinden etkiliyordu.

Olimpiyat oyunları, 391 yılında Theodosius tarafından putperestlik gerekçesiyle yasaklanınca Zeus Tapınağı da ziyaretten men edildi. "Dünyanın Yedi Harikası" arasında sayılan heykel, Atina'nın ileri gelenleri tarafından, yeni kurulan Konstantinopolis'e taşındı ve orada da 462 yılındaki büyük yangında yok oldu.

Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan heykele ait bazı parçalar Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

Zeus, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Gökyüzü ve şimşek tanrısı olarak da geçmektedir.

4-) RODOS HEYKELİ

Rodos Heykeli, Antik Dünya'nın yedi harikasından biridir.

Antik Çağ'da Rodos Adası'ndaki Rodos şehrinin limanının girişinde bulunan, Yunan Güneş Tanrısı Helios'un heykelidir.

MÖ 305'te Büyük iskender'in ardılları olan Makedonyalı Antigonitler Rodos'a saldırmış ve kuşatma 1 yıl sürmüştür. MÖ 304'te barışın sağlanmasıyla Rodoslular, tanrılara şükranlarını sunmak için bir heykel yaptırmak istemişlerdir. Heykeltıraş Lindoslu Khares'in yaptığı Güneş Tanrısı Helios'u simgeleyen heykel 32 metre yüksekliğinde ve tunçtan yapılmıştır. Yapımı 12 yıl sürmüş ve MÖ 282 yılında tamamlanmıştır.

Liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence vardır ancak o zamanların yapım teknikleri ve malzemeleriyle böyle bir heykelin yapılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Heykel MÖ 225 veya 226'daki bir depremde yıkılmış, birkaç asır yan yatmış halde kalmıştır.

Heykelin şekli yapılan çizimler ve anlatılanlardan yola çıkarak hazırlanmış, Fransız heykeltıraş Frederic Auguste Bartholdi New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ni Rodos Heykeli'den esinlenerek yapmıştır.

2014 yılında Google'ın ay yüzeyinin detaylı haritasını yayımlamasıyla birlikte kullanıcılar ay yüzeyinde başıboş duran karanlık bir şekil keşfettiler. Resim üzerine yapılan detaylı analizlerle ve civardaki ay kraterlerinin boylarının şeklen oranlanması ile görülen cisim Antik Yunan'daki Rodos Heykeline çarpıcı bir şekilde benzemektedir. Bazı kesimler bunu uzaylıların Antik Yunan'dan ilham alarak yaptığı bir heykel olarak vurgulamıştır. NASA'nın açıklaması ise ayın fotoğrafını çeken kameranın üzerindeki kirdir.

5-) İSKENDERİYE FENERİ

İskenderiye Feneri, Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş; ancak günümüzde bulunmayan, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri ve tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı.

İnşaası MÖ 285-246 yılları arasında süren fener, bu devletin ilk iki kralı Ptolemy (Batlamyus) ve Soter tarafından Mısır'da İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yaptırılmıştı.

Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidoslu Sostratus'tur. Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğinde olan fener, beyaz mermerden yapılmıştı. Tepesinde bulunan, tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Alt bölümü dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölüm, yukarıya doğru giden rampası olan bir silindir şeklindeydi. Yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Üst bölüm ise silindir şeklindeydi ve üzerinde alevin bulunduğu bir odası vardı.

İskenderiye Feneri, antik çağın yedi harikası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eserdir.

Üst kısmı MS 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde yıkıldı. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yok oldu.

Üzerinde inşa edildiği adadan dolayı Pharos olarak anılmış ve bu kelime birçok dile yerleşmiştir. İspanyolca, Fransızca ve İtalyancada Pharos, deniz feneri anlamına gelmektedir. Yıkılmadan önce yapılan resimleri, dünyadaki deniz fenerlerine yüzlerce yıldan beri örnek olmuştur.

6-) KRAL MAUSOLLOS'UN MEZARI (HALİKARNAS MOZOLESİ)

Halikarnas Mozolesi, Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Şuanda ülkemiz içerisinde bulunan Bodrum şehri civarlarında yapılmış ve yapımı M.Ö. 350 yılında bitirilmiştir. Halikarnas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 metredir ve çevresindeki 4 heykelin teker teker her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştır. Bu heykeller, (mitolojik)tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olması sebebiyle tarih sayfalarında özel bir yer tutmaktadırlar. 1600 sene boyunca Kral Mausollos Mezar'ı iyi bir şekilde korunmuştur. 1400'lü yıllarda Haçlı Seferleri sırasında şövalyeler bu bölgeye gelmişlerdir ve bugün Türkiye'de yer alan ve Bodrum Kalesi olarak geçen büyük gösterişli bir kale yaptırmışlardır. Bu kalenin yapılışında Halikarnas Mozolesi'nin neredeyse bütün taş parçaları kullanılmıştır.

7-) ARTEMİS TAPINAĞI

Artemis Tapınağı, (Yunanca: Artemision; Latince: Artemisium) aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş tapınak Efes'te Milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece bir iki mermer parçası kalmıştır. Türkiye'deki antik kent Selçuk İzmir'de bulunmaktadır.

Tapınak Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir.

DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI

Dünyanın yeni 7 harikası, 7 temmuz 2007 yılındaki oylamanın sonucunda, Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Kurtarıcı İsa Heykeli, Machu Picchu, Itza Piramidi, Kolezyum ve Tac Mahal olarak belirlenmiştir. Bunların da resimlerini ve detaylarını da aşağıda paylaşalım.

1-) PETRA ANTİK KENTİ

Petra, Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alan antik kenttir.

MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. 400'lü yıllardan sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. Petra'nın yapım amacı tarihçiler tarafından bulunamamıştı. Ancak yapılan son araştırmalarda Petra'daki El-Khazneh'nin (El-Hazne) altında gizli gömülü bir bölüm olduğu ve bu bölümün kral mezarları olduğu araştırmalar sonucunda kesinleşmiştir.

2-) ÇİN SEDDİ

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, MÖ 221 ile MS 608 yılları arasında yapılmıştır. Bir diğer arkeolojik araştırmaya göre tüm kollarıyla birlikte toplam 21,196 km uzunluğa sahiptir.

3-) KURTARICI İSA HEYKELİ

Kurtarıcı İsa, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan İsa heykelidir.

Dağın aşağı kısmında Tijuca Milli Parkı'nda bulunur. Corcovado 710 m yükseklikte olup, muhteşem bir şehir manzarası sunar. Corcovado dağ treni, kıvrımlı bir yolu izleyerek dağın zirvesinin yakınına kadar gelir. 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir.

4-) MACHU PİCCHU

Machu Picchu (okunuş: Maçu Piççu veya Maçu Piçu, Keçuva dili: Machu Pikchu), bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir.

And Dağları'nın bir dağının zirvesinde, 2.430 m yükseklikte, Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 88 km mesafededir. Şehir, İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından fark edilmemiş ve bu sayede zarar görmemiştir. Şehrin inşaası tamamlandıktan kısa süre sonra yayılan çiçek hastalığı salgını nedeniyle şehir terkedilmek zorunda kalınmıştır. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapılardan oluşur. Şehrin 3000 basamağı bugün hâlâ gayet iyi durumdadır. Şehrin inşaasında kullanılan özel taşların vadiden raylı halat sistemiyle zirveye taşındığı düşünülüyor. Ayrıca hemen yanında Huayna Picchu isminde 2720 metre yüksekliğinde bir dağ bulunur. Bu dağa giden patika yol Machu Picchu'dan bakılınca görünmeyen gizli bir geçit şeklindedir ve tırmanış yaklaşık 2 saat sürer. Huayna Picchu'nun zirvesinden tüm Machu Picchu şehrini ve çevreyi 360 derece gözlemlemek mümkündür.

Kuruluş amacı ve anlamı, günümüze kadar süren tartışma konusudur. Günümüze gelmeyi başarmış bilimsel kanıt içerikli çok fazla ipucu bulunmamasından sadece tahminler yapılabilmektedir. Bu yüzden o zamanlardaki adı bilinemeyen şehir, ismini bugün yakınlarda olan bir dağ zirvesinden almıştır. Şehrin tarım alanı olarak kullanılan teraslardan oluşan bölümleri, Eski Zirve (Keçuva dilinde: Machu Picchu) denen dağın eteklerindedir. Şehrin sonunda ise Genç Zirve (Keçuva dilinde: Wayna Picchu) yükselir.

5-) ITZA PİRAMİDİ

Meksika'da Yucatan Yarımadası'nda bulunan Chichen Itza Piramidi, Maya medeniyeti döneminde yapılmış bir piramittir. Chichen Itza Piramidi, Maya tapınaklarında en son yapılan ve en büyük olan piramittir.

6-) KOLEZYUM

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum bir arenadır.

Usta bir komutan olan Vespasianus tarafından MS 72 yılında yapımına başlandı ve MS 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında yapılmıştır.

İmparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek için ve biraz da kendi eğlenceleri için gladyatör dövüşleri düzenlerdi. Bunlardan başka pek çok halk gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan dramalar olurdu. Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkânları, dini kışlalar, istiham, taş ocağı, Hristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla kullanıldı. Asıl adı Arena iken, sonradan, girişteki heykelin adını aldı. 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri seçildi.

Günümüzde depremden dolayı harap vaziyette olmasına ve taşlarının çalınmasına rağmen Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun uzun zamandan beri ikonik sembolü olarak görülür. Bugün modern Roma'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir.

Ayrıca Roma Katolik Kilisesi ile yakın bağlantıya sahiptir. Paskalya öncesi Cuma günü Papa amfitiyatroda fener alayı düzenler. Kolezyum'un resmi de İtalya'da basılan 5 sent/euro bozuk parasının arkasına basılmıştır.

7-)TAC MAHAL

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezar.

İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğunun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercümend Bânû Begüm için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen imparator Şah Cihan'ın mezarlarını barındırır.

Yapı, Şah Cihan'ın hâkimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Bâbürlüler'in güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın güç ve kudreti kadar, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür. Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Banu, on dördüncü çocuğunu doğururken ölmüştür. Hükümdarın, eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır.

1983'ten bu yana UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Yılda tahmini 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilir.

Yazımızı okuduğunuz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar ve iyi dersler dileriz.