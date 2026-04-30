Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Real Zaragoza'nın Arjantinli kalecisi Esteban Andrada, rakip oyuncu Jorge Pulido'ya attığı yumruk nedeniyle 13 maç men cezası aldı.

Real Zaragoza’nın Arjantinli kalecisi Esteban Andrada, derbide yaşanan olay sonrası ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Tecrübeli file bekçisine 13 maç men cezası verildi.

DERBİDE ORTALIK KARIŞTI

Huesca ile Real Zaragoza arasında oynanan derbide ikinci sarı kartla oyundan atılan Andrada, kararın ardından sinirlerine hakim olamadı. Arjantinli kaleci, rakip oyuncu Jorge Pulido’nun üzerine yürüyerek yumruk attı.

GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Yaşanan olay sonrası sahada tansiyon yükselirken, futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Andrada’nın bu hareketi disiplin kurulunun ağır yaptırım uygulamasına neden oldu.

13 MAÇ CEZA VERİLDİ

Disiplin kurulu, rakibine yönelik fiziksel müdahalesi nedeniyle Andrada’ya 13 maç men cezası verdi. Bu karar, sezonun geri kalanında takımını yalnız bırakacağı anlamına geliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

