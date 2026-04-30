Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Suudi Arabistan Pro Lig’inde oynanan Al Nassr - Al Ahli karşılaşmasının ardından Merih Demiral’ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Milli futbolcu, maçta yaşanan pozisyonlar ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Maç sonrası konuşan Demiral, "Ayağımı kırıyordu, Al Nassr’a yardım ediyorlar" sözleriyle büyük tartışma yarattı.

“BÜTÜN HAKEMLER ÇILDIRMIŞ”

Karşılaşma sonrası konuşan Merih Demiral, özellikle kendisine yapılan sert müdahale sonrası verilen kararları eleştirdi. Demiral, “Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu!” ifadelerini kullandı.

“AL NASSR’A YARDIM EDİYORLAR”

Hakemlerin kararlarına tepki göstermeye devam eden milli oyuncu, “Al Nassr’ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici!” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

“BİZ SAHADA KAZANIYORUZ”

Açıklamasının devamında takımının duruşuna vurgu yapan Demiral, “Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz” dedi.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
Haberler.com
500

Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak