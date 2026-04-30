Haberler

Kraliçe'nin yanında yaptığı hareket merak uyandırdı! Görüntüye yorum yağıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li oyuncu ve yapımcı Sarah Jessica Parker, New York Halk Kütüphanesi’nde Kraliçe Camilla’ya eşlik ettiği sırada elini kulağının üzerinde tutunca sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Parker’ın merdivenlerden inerken kulağını kapatması “seslerden mi rahatsız oldu, kulaklığını mı kontrol etti?” yorumlarına yol açtı. Hareketin nedeni açıklanmazken, dış basın etkinliği edebiyat programı üzerinden aktardı.

  • Britanya Kraliçesi Camilla ve oyuncu Sarah Jessica Parker, New York Halk Kütüphanesi'ndeki edebiyat etkinliğine katıldı.
  • Parker'ın merdivenlerde elini kulağına götürmesi sosyal medyada yorumlara yol açtı; resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Etkinlik, Kraliçe Camilla'nın okuma girişimi The Queen's Reading Room kapsamında düzenlendi.

Britanya Kraliçesi Camilla, ABD ziyareti kapsamında New York Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen edebiyat etkinliğine katıldı. Etkinlikte Camilla’ya oyuncu Sarah Jessica Parker da eşlik etti.

Ekli videoda Parker’ın beyaz elbisesiyle Camilla’nın yanında merdivenlerden indiği, bu sırada bir süre elini kulağının üzerinde tuttuğu görülüyor. Parker’ın yürüyüş boyunca dikkatli adımlarla ilerlediği, zaman zaman Kraliçe Camilla’nın temposuna uyduğu ve kalabalık içindeki yönlendirmeleri takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

“NEDEN KULAĞINI KAPATTI?” YORUMLARI GELDİ

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla Parker’ın elini kulağına götürdüğü anlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, oyuncunun kalabalık ve kamera sesleri nedeniyle kulağını kapatmış olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise Parker’ın kulağındaki olası bir kulaklığı ya da küpeyi kontrol ettiğini, bazıları da protokol ekibinden gelen bir yönlendirmeyi duymaya çalıştığını yorumladı. Ancak Parker’ın bu hareketi neden yaptığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle görüntü, sosyal medyada daha çok kısa süreli bir “dikkat çeken an” olarak yorumlandı.

DIŞ BASIN ETKİNLİĞİ EDEBİYAT PROGRAMI ÜZERİNDEN AKTARDI

Dış basında yer alan haberlere göre etkinlik, Kraliçe Camilla’nın okuma ve edebiyatı teşvik eden girişimi The Queen’s Reading Room kapsamında düzenlendi. People dergisi, Camilla’nın New York Halk Kütüphanesi’nde Sarah Jessica Parker, Anna Wintour ve Jenna Bush Hager gibi isimlerle bir araya geldiğini yazdı. Town & Country ise etkinliğin New York Halk Kütüphanesi’nin ana binasında düzenlendiğini ve edebiyat ile yayıncılık dünyasından yaklaşık 100 konuğun katıldığını aktardı. Haberde, Parker’ın da davetliler arasında yer aldığı belirtildi.

PARKER’IN KÜTÜPHANEYLE ÖZEL BAĞI VAR

Sarah Jessica Parker’ın etkinlikte yer alması, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, kitap ve okuma kültürüne ilgisiyle de öne çıktı. Parker daha önce Booker Prize jürisinde görev almış, edebiyat dünyasıyla yakın ilişkisiyle bilinir hale gelmişti. New York Halk Kütüphanesi ise Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri nedeniyle popüler kültürde ayrı bir yere sahip. Bu nedenle Parker’ın Camilla ile aynı mekânda görüntülenmesi dış basında “Hollywood ile kraliyet buluşması” olarak yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu