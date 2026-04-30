Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası

Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea oyuncusu Mykhaylo Mudryk'e doping kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi.

  • Chelsea'nin 70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk'e doping ihlali nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası verildi.
  • Mudryk'in testlerinde kana oksijen akışını artıran performans artırıcı bir madde pozitif çıktı.
  • Mudryk, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.

İngiltere futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir karar alındı. Chelsea’nin yüksek bedelle kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, doping ihlali nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

FA KARARI AÇIKLADI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Ukraynalı futbolcuya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi. Mudryk’in testlerinde, kana oksijen akışını artıran performans artırıcı bir maddenin pozitif çıktığı belirtildi.

SÜREÇ ARALIK 2024’TE BAŞLADI

Mudryk, Aralık 2024’te geçici olarak futboldan men edilmişti. Bu süreçte ne maçlara çıkabildi ne de takımla antrenman yapabildi. Haziran 2025’te hakkında resmi dava açılan yıldız oyuncu için nihai karar verildi.

CAS’A BAŞVURDU

Ağır cezanın ardından Mudryk’in kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığı öğrenildi. Ukraynalı futbolcunun cezada indirime gitmek için hukuki süreç başlattığı ifade edildi.

CHELSEA’DEKİ SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Mudryk, son olarak 28 Kasım’da Heidenheim karşısında forma giyip gol attıktan sonra sahalara çıkamadı. Kulüp, oyuncunun yokluğunu uzun süre “hastalık” gerekçesiyle açıklamıştı. 1 Aralık’taki Aston Villa maçından sonra kadroya da alınmadı.

70 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Chelsea, genç yıldız için Shakhtar Donetsk’e 70 milyon euro bonservis ve bonuslar ödemişti. Bu gelişme, kulüp açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
