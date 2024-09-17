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Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

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İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattı. Yüzlerce kişinin yaralandığı korkunç saldırıyı Lübnan televizyonları 'Benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı' şeklinde duyurdu. Korkunç patlama anı güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Dünya daha önce benzeri görülmemiş bir saldırıya tanıklık ediyor. İsrail bu akşam saatlerinde Lübnan'daki Pager isimli çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Tüm cihazlar aynı anda patladı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DÜŞMANCA BİR GÜVENLİK OLAYI"

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

SAHİPLERİ ELİNE ALDIĞI AN İNFİLAK ETTİ

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

ÇAĞRI CİHAZLARINI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

ASKERLER CADDEDE KONUŞLANDI

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 8 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Teknoloji Güvenlik İsrail Lübnan Dünya

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

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Yorumlar (5)

Erkan Arslan:

işte bu yüzden İsrail ünlü Şeref Madalyasini herkesin boynuna Asmaz

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Can:

Bu olay inanılmaz bir olay, kim bu gücü elinde tutuyorsa, güç ondadır . atom bombası bile bunun yanında boş. Uçak , tank falan hikaye artık .

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VEFA:

Bu cihazları çoğunlukla yerleri tespit edilmesin diye HİZBULLAH terör örgütü üyeleri kullanıyor. İsrail tabiri caizse nokta atışı yapmış. Vay be!...

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VEFA:

Demek ki bunların itikadı tam değil, eksikmiş. Yoksa o kadar duanın, secdenin karşısında ne durabilir ki!....

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remat tamer:

evimdeki tüm pcleri laptaobu tvleri radyoları telfonalrı çöpe atıyorum

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