Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamın istifa kararının kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

ÖNCE AZİZ YILDIRIM KAZA YAPTI

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çıkışta park halindeki bir araca sürttü. Kazanın ardından yoluna devam eden Yıldırım'ın, araçta oluşan hasarın tüm masraflarını karşılayacağını yetkililere bildirdiği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL DA EVİNE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİ

Aziz Yıldırım'ın yaşadığı kazanın ardından bu kez İsmail Kartal'dan haber geldi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli teknik adamın, Samandıra'dan Anadolu Kavağı'ndaki evine doğru giderken trafik kazası geçirdiği belirtildi. Kartal'ın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

HER İKİ SÜRÜCÜNÜN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

İsmail Kartal'ın geçirdiği kazada sevindiren haber ise sağlık durumlarına ilişkin geldi. Kazada ne deneyimli teknik adamın ne de diğer sürücünün yaralandığı belirtildi. Olayın yalnızca maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com