Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yeni bir açıklama geldi. Kural, İnanır’a hastalığı süresince destek olan yeğeninin Gül Bakar olduğunu söyleyerek, mirastan kalan arsaları da kendisine teklif ettiğini belirtti.

MİRAS TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İnanır’ın vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken sürecin aralık ayına ertelendiği bildirildi.

İnanır’ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından miras tartışmaları gündeme geldi. Yeğeni Levent İnanır, vasiyete inanmadığını belirterek dayısının son döneminde irade sorunu yaşadığını ve kendisine iyi bakılmadığını öne sürmüştü.

“ARSALARI GÜL’E TEKLİF ETTİM”

“Gel Konuşalım” programına konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır’ın yanında olan ve ona emek veren yeğeninin Gül olduğunu söyledi. Kural, “Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül’dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, ‘Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır’ diyerek kendisine teklif ettim” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Gül Bakar da daha önce yaptığı açıklamada, dayısının hastalığı süresince üç yıl boyunca Jülide Kural’la birlikte yanında bulunduğunu belirtmişti. Bakar, Kural’ın İnanır’a gösterdiği özen ve fedakârlığın hastane çalışanları ve yakın çevresi tarafından da bilindiğini söylemişti.