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İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

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İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti Haber Videosunu İzle
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
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Gazze'ye yönelik katliamlar sırasında İsrail ordusuna verdiği destek nedeniyle boykot çağrılarıyla karşılaşan dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot, İsrail'deki genel seçimlerde oy kullandı. ABD'den oy kullanmak için İsrail'e gelen Gadot, sandık başında çektiği videoda "Değişim için oy veriyorum" dese de hangi partiye veya adaya oy verdiğini açıklamadı.

İsrail'deki genel seçimlerde sandık başına giden isimlerden biri de dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot oldu. Gazze'deki katliama verdiği destek ve Siyonist kimliği nedeniyle daha önce boykot çağrılarıyla karşılaşan Gadot, oy kullandığı anları takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞİM İÇİN OY VERİYORUM"

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve seçimler için İsrail'e gelen Gadot, Tel Aviv'deki bir sandıkta oy kullandı.

Sandık başında çektiği videoda İsraillilere seslenen Gadot, "Oy kullanma hakkımı kullanıyorum. Hepinizden en temel, en önemli ve en demokratik hakkınızı kullanmanızı, inandığınız kişiye oy vermenizi istiyorum. Değişim için oy veriyorum. Umarım bugün hepimiz için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Değişim istediğini belirten Gadot, hangi siyasi partiye veya adaya oy verdiğini ise açıklamadı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMA DESTEK VERMİŞTİ

Siyonist tutumu ve İsrail ordusuna yönelik desteğiyle tanınan Gal Gadot, daha önce uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ordusunda iki yıl zorunlu askerlik yapan oyuncu, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleri için dua ettiğini belirten bir paylaşımlar yapmıştı.

Gadot'un Filistin Devlet karşıtı açıklamaları da boykot çağrılarına neden olmuştu.

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