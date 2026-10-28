İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

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İsrail'deki genel seçimlerde sandık başına giden isimlerden biri de dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot oldu. Gazze'deki katliama verdiği destek ve Siyonist kimliği nedeniyle daha önce boykot çağrılarıyla karşılaşan Gadot, oy kullandığı anları takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞİM İÇİN OY VERİYORUM"

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve seçimler için İsrail'e gelen Gadot, Tel Aviv'deki bir sandıkta oy kullandı.

Sandık başında çektiği videoda İsraillilere seslenen Gadot, "Oy kullanma hakkımı kullanıyorum. Hepinizden en temel, en önemli ve en demokratik hakkınızı kullanmanızı, inandığınız kişiye oy vermenizi istiyorum. Değişim için oy veriyorum. Umarım bugün hepimiz için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Değişim istediğini belirten Gadot, hangi siyasi partiye veya adaya oy verdiğini ise açıklamadı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMA DESTEK VERMİŞTİ

Siyonist tutumu ve İsrail ordusuna yönelik desteğiyle tanınan Gal Gadot, daha önce uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ordusunda iki yıl zorunlu askerlik yapan oyuncu, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleri için dua ettiğini belirten bir paylaşımlar yapmıştı.

Gadot'un Filistin Devlet karşıtı açıklamaları da boykot çağrılarına neden olmuştu.

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Kaynak: Haberler.com