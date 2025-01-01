İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

"DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ"

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

ÇOK SAYIDA BAKAN VE SİYASETÇİ DE YÜRÜYÜŞTE

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN: KİMSEDEN MERHAMET DİLENECEK DEĞİLİZ

Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah'ın mazlumlara vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir.

Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa, Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da da doğacaktır İnşallah" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE DESTEK İÇİN KEFİYE TAKTILAR

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı. Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı. Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", " İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.