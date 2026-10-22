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Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı

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Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
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İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. İki oğlu ve eski eşi tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D. de gözaltına alındı.

  • Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D., kara para soruşturması kapsamında gizli tanık beyanları ve dijital deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
  • Gizli tanık, basına yansıyan görüntülerin montaj olduğuna dair sahte rapor hazırlanması karşılığında Sarıgül'den 200 bin dolar talep edildiğini öne sürdü.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

SAHTE MONTAJ RAPORUNA 200 BİN DOLAR

Soruşturmada "A3M2LK48" kodlu gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün aynı zamanda nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D. ile basına yansıyan görüntülerine ilişkin ifadesinde görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla harekete geçildiğini iddia etmişti.

Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandığını anlatmıştı.

SARIGÜL'ÜN KORUMASI GÖZALTINDA

Gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., gözaltına alındı. Sarıgül’ün koruması sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Açıklamada müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaad edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül dün tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıyusuf erdin:

fon vurgunundan hiç haber yapmayanlar utansın

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

fatma betülsayan da ailesiyle gökçekler komple tutuklandımı

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Haber Yorumlarısemra gezgin:

hiç ayrım yapılmadan görevi ne olursa olsun cezasını çekmeli hükümet bunu yaparsa gerçekten çok mutlu olur halk hepimiz

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Haber YorumlarıVahit Demirci:

Sarıgöl patates soğan kaç para zam var mı zam biraz stok yapak haber et

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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

zaten ne varsa bu korumlaarda ve şoförlerde var

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