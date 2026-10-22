Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar saat 14.00'te duyurulacak. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde.

  • TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanarak faiz kararını ve gerekçelerini açıklayacak.
  • Ekim ayı beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puanlık indirim öngörüyor; bu durumda faiz yüzde 37'den yüzde 36'ya inecek.
  • PPK'nın 10 Aralık'taki yılın son toplantısında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanacak. Toplantının ardından faiz kararı ve kararın gerekçelerini içeren metin kamuoyuyla paylaşılacak.

EKONOMİSTLER 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ekim ayına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler ise politika faizinde 100 baz puanlık indirim öngörüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde faiz oranı yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankasının açıklayacağı karara odaklandı. Faiz kararının yanı sıra yayımlanacak metinde para politikasının gelecek dönemine ilişkin verilecek mesajlar da takip edilecek.

PPK'nın 10 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son toplantısında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Piyasaların gündeminde ayrıca Fon Kanunu teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) üç aracı kurumun faaliyetlerini durdurma kararı bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBekir BERKER:

"Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız. "BAKARA 279 AYET.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

faiz artışları yaparken yüzde 5 yukselttiniz dusurmeyide öyle yapın merkez bankası bağımsız da öyle yapar ama nerede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Doğan:

piyasa mi kaldı. ne piyasasi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov

Avrupa'ya damga vuruyor! G.Saray'ın bu çocuğu elinde tutması imkansız
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
İstanbulspor'da Özer Hurmacı dönemi

1. Lig ekibi İstanbulspor'un başına geçti
İlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttı

Galatasaray Lille'i deplasmanda dağıttı
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu