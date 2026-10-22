Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurulduğu belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurulduğu belirlendi Haber Videosunu İzle
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurulduğu belirlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Kozcağız beldesinde berber olarak çalışan 35 yaşındaki Murat Barışık'ın dere yatağında ölü bulunduğu ve silahla vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, aralarında borç ilişkisi bulunan 21 yaşındaki fabrika işçisi Ö.Ç., şüpheli olarak tespit edilerek gözaltına alındı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde erkek kuaförü (berber) olarak çalışan ve dere yatağında ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Murat Barışık'ın, silahla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında bir motosiklet ve yanında 35 yaşındaki Murat Barışık, ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları neticesinde aydınlatılmış, olayın şüphelisi tespit edildi. Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden, aralarında araç ve motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu, borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç. (21) isimli şahıs şüpheli olarak belirlendi.

Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi. Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

Fenerbahçe'ye mesajı yolladı: Dünyanın en iyi...
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Babasının nüfuzunu sonuna kadar kullanmış! Şu görüntüye bakın

Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı