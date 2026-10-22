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Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

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Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti Haber Videosunu İzle
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
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Galatasaray’ın Lille’i 4-2 mağlup ettiği maçta gol atan ve karşılaşmanın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. “Dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim” diyen Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe derbisini de dört gözle beklediklerini söyledi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
  • Victor Osimhen, Lille karşısında takımının dördüncü golünü kaydetti.
  • Osimhen, Galatasaray'ın 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi dört gözle beklediklerini ve ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların dördüncü golünü kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından hem performansına yönelik eleştirileri hem de takımının hedeflerini değerlendirdi.

“KİMSE BANA NASIL GOL ATACAĞIMI SÖYLEYEMEZ”

Kendisine yönelik yorumlardan etkilenmediğini belirten Osimhen, zorluklardan korkmadığını vurguladı. Nijeryalı futbolcu, “Kimse bana nasıl koşu atacağımı, nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı söyleyemez, zaten bunları yapıyorum ve bu yüzden dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim” dedi. Eleştirilere ilişkin sözlerini sürdüren yıldız golcü, “Beni pek tanımıyorlar, söyledikleri hiçbir şey bana dokunmuyor. Beni oraya çekmek istiyorlar ama tüm konuşmalara umursamaz yaklaştım. Uğraşacak başka şeylerim var, bunlarla uğraşmıyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİ TAKIMINA BAŞARI DİLEDİ

Bir dönem formasını giydiği Lille’e karşı sahaya çıkan Osimhen, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Nijeryalı yıldız, “Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille’e de başarılar diliyorum” diye konuştu.

GERİYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN KAZANDILAR

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasındaki Sporting maçında sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatan Osimhen, Barcelona karşısında ise güçlü bir rakiple mücadele ettiklerini belirtti. Lille deplasmanına da zorlu bir karşılaşma bekleyerek geldiklerini söyleyen golcü, takımının 2-1 geriye düştükten sonra gösterdiği reaksiyona dikkat çekti. Osimhen, mücadeleyi bırakmayarak galibiyete ulaştıklarını ifade etti.

“HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ”

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde maç maç ilerlemek istediklerini söyledi. Nijeryalı santrfor, “Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullanırken, lig aşamasının sonunda PSG ile de zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını hatırlattı.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN MESAJ

Galatasaray’ın 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi de değerlendiren Osimhen, karşılaşmanın yüksek duygularla oynanacağını belirtti. Yıldız futbolcu, “Dört gözle bekliyoruz. Evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz” dedi.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

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