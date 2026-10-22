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Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

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Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu
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Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, yıllar sonra 'İmroz’da Bahar' filmi için yeniden bir araya geldi. 15 yıl sonra aynı projede buluşan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 'İmroz’da Bahar' filminin dünya prömiyeri için Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nin kırmızı halısında yan yana geldi.

Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, birlikte rol aldıkları İmroz'da Bahar filminin dünya prömiyeri için Mısır’da düzenlenen El Gouna Film Festivali’nde buluştu. İkili, yıllar önce birlikte rol aldıkları Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından bu kez sinema filminde başrolleri paylaştı.

GÖKÇEADA’DA YOLLARI KESİŞİYOR

Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği İmroz’da Bahar, Gökçeada’da yolları kesişen iki kişinin hikâyesini anlatıyor. Geçmişlerinin izlerini taşıyan karakterler, adada karşılaşmalarıyla birlikte yeni bir başlangıç ihtimaliyle yüzleşiyor.

FİLMİN YÖNETMENİ ÖZCAN ALPER

Senaryosunu Özcan Alper’in Luzin Dink’le birlikte kaleme aldığı filmin çekimleri Gökçeada’da tamamlandı. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, prömiyerde film ekibiyle birlikte festivale katıldı.

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