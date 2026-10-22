Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

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Dünya genelinde milyonlarca web sitesi ve kurumsal uygulamanın omurgasını oluşturan PHP yazılımında, siber korsanların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan sistemlere sızmasına yol açabilen iki kritik açık tespit edildi. Uluslararası alanda "PHP2Shell" olarak adlandırılan risk üzerine T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda ulusal ölçekte geniş kapsamlı bir güvenlik çalışması başlatıldı.

E-DEVLET'İ ETKİLEYECEK SORUNA RASTLANMADI

Yapılan incelemelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan e-Devlet Kapısı'nın durumuna ilişkin açıklama yapıldı. 69 milyonu aşkın kullanıcıya sahip platformda gerçekleştirilen detaylı teknik kontrollerde, kamu hizmetlerinin güvenliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir soruna rastlanmadı.

Vatandaşların hizmetlerden olağan ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ettiği belirtilirken, platformun çalışma mimarisine de dikkat çekildi: e-Devlet Kapısı verileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarıyla anlık ve güvenli protokoller üzerinden bağlantı kurarak çalışıyor. Bu sayede uygulanan çok katmanlı güvenlik mimarisi ve 7/24 aktif takip sistemleriyle olası riskler kaynağında engelleniyor.

"SİSTEMLERİ GÜNCELLEYİN"

Siber Güvenlik Başkanlığı, yalnızca kamu tarafında değil, özel sektör genelinde de riskin bertaraf edilmesi amacıyla önemli bir uyarıda bulundu. Tüm kurum ve kuruluşların kendi PHP altyapılarını ivedilikle gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Başkanlık; üretici firma tarafından yayımlanan resmi güvenlik yamalarının vakit kaybetmeden uygulanması ve güvenli sürümlere geçilmesi çağrısını yineledi.

Açıklamada, özellikle geçmiş dönemlerden kalan ve güncelliğini yitirmiş (eski) yazılım bileşenlerinin siber saldırganlar için birincil hedef olduğuna dikkat çekilerek, sistem kontrollerinin gecikmeksizin tamamlanmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

7/24 TAKİP SÜRÜYOR

Olası risklerin erken tespiti için Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile tam koordinasyon halinde çalışan Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal çaptaki ağ taramalarının ve teknik izleme süreçlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyabileceği teknik güvenlik tedbirleri ve detaylı rehberlerin ise Siber Güvenlik Başkanlığı’nın resmî web sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda yer aldığı belirtildi.

İKİ KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Dünya genelinde internet sitelerinin ve kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde kullanılan PHP yazılımında, "PHP2Shell" adı verilen iki kritik güvenlik açığı ortaya çıkarıldı.

CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen açıkların her biri, uluslararası güvenlik derecelendirme sistemi CVSS'de 10 üzerinden 9,2 puan aldı.

Bu seviye, açıkların son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Güvenlik uzmanlarına göre söz konusu zafiyetler, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına olanak sağlayabiliyor.

ŞİFRE BİLMEDEN SİSTEME MÜDAHALE EDEBİLİRLER

PHP2Shell açıklarını tehlikeli hale getiren en önemli özellik, saldırının bazı sistemlerde kimlik doğrulama aşaması geçilmeden gerçekleştirilebilmesi.

Normal şartlarda bir sunucuya müdahale edebilmek için yetkili erişim gerekirken, bu güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar özel olarak hazırlanmış internet istekleri aracılığıyla savunmasız sunucularda kod çalıştırabiliyor.

Başarılı bir saldırı, sistemdeki hassas bilgilerin açığa çıkmasına, sunucu üzerinde yetkisiz işlemler yapılmasına veya internet hizmetlerinin aksamasına neden olabilir.

Üstelik güvenlik açığı doğrudan PHP yazılımının temel bileşenlerinde bulunduğu için yalnızca belirli bir internet sitesini değil, savunmasız PHP sürümünü kullanan farklı uygulamaları da ilgilendiriyor.

WORDPRESS, DRUPAL VE JOOMLA KULLANANLAR DA RİSK ALTINDA

Güvenlik uyarılarında, PHP altyapısını kullanan WordPress, Drupal ve Joomla gibi yaygın içerik yönetim sistemlerine de dikkat çekildi.

Araştırmacılar, güvenlik açıklarının PHP kullanan uygulamalarda istismar edilebildiğini gösteren teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ancak bu durum, söz konusu platformları kullanan bütün internet sitelerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Risk, sunucuda çalışan PHP sürümüne, yapılandırmaya ve güvenlik güncellemelerinin uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak değişiyor.

Uzmanlar, yalnızca internet sitesinin eklentilerini veya içerik yönetim sistemini güncellemenin yeterli olmayabileceğini, sunucudaki PHP yazılımının da güvenli sürüme yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor.

AMAZON VE CLOUDFLARE CEPHESİNDE SALDIRI HAREKETLİLİĞİ

Güvenlik açıklarının duyurulmasıyla birlikte dünya genelinde olası saldırı girişimleri de gündeme geldi.

Sabah saatlerinde aktarılan bilgilere göre Amazon'un 17 Ekim'de saldırı girişimleri kaydettiği, Cloudflare'ın da PHP açıklarıyla bağlantılı saldırı trafiği tespit ettiği belirtildi.

Ancak saldırı girişimlerinin görülmesi, bu şirketlerin sistemlerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Söz konusu girişimler sonucunda başarılı bir sızma yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Güvenlik araştırmacıları ise iki kritik açık için saldırı yöntemlerinin teknik olarak gösterilmiş olmasının, savunmasız sistemlerin hızla güncellenmesini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekiyor.

KRİTİK GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ YAYIMLANDI

PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de iki kritik güvenlik açığını kapatan yeni sürümleri kullanıma sundu.

Güvenlik açıklarının giderildiği sürümler PHP 8.2.35, PHP 8.3.36, PHP 8.4.27 ve PHP 8.5.12 olarak açıklandı.

PHP'nin resmî güvenlik duyurusunda, internet üzerinden erişilebilen PHP sistemlerinin güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle Apache mod_php altyapısında riskin daha yüksek olduğu belirtilirken, PHP-FPM, php-cgi, FrankenPHP ve LiteSpeed kullanan sistemlerin de güvenlik açıklarından etkilenebileceği bildirildi.

PHP 8.1 ve daha eski sürümlerin resmî destek süresinin sona ermiş olması nedeniyle, bu sürümleri kullanan sistemlerin desteklenen güncel sürümlere geçirilmesi gerekiyor.

VATANDAŞLARIN VERİLERİ TEHLİKEDE Mİ?

PHP2Shell açıkları doğrudan internet sitelerinin ve uygulamaların sunucu altyapılarını ilgilendiriyor.

Bu nedenle riskin ilk muhatapları, PHP kullanan sistemleri işleten kurumlar, şirketler ve internet sitesi yöneticileri. Bununla birlikte başarılı bir siber saldırı sonucunda bu sistemlerde tutulan kullanıcı bilgilerinin güvenliği de tehlikeye girebilir.

Ancak güvenlik açığının tespit edilmesi, vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığı veya Türkiye'deki kamu sistemlerine sızıldığı anlamına gelmiyor.

Şu ana kadar Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasında, Türkiye genelinde gerçekleşmiş bir veri sızıntısı ya da kamu sistemlerinin ele geçirildiği yönünde bir bilgi paylaşılmadı.