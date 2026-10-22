Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular incelendi. İncelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ilk aşamasında 26 kişi yakalanırken aranan diğer 5 şüpheli de bugün gözaltına alındı.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL DE GÖZALTINDA

Son operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Şüphelilerin eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın ile Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Ertan Aydın, ilkokul eğitimini Almanya'da, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldı.

2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Aydın, 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında doçent unvanını aldı.

2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığına atanan Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de bu görevini sürdürdü.

Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın'ın yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunuyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı