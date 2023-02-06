Dünya seferber oldu! Türkiye'ye yardım etmek için geliyorlar

NATO, Avrupa Birliği, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Azerbaycan, KKTC, Fransa, Hindistan, İsrail, Ukrayna, Yunanistan, Rusya, Mısır ve daha pek çok ülke ile uluslararası kuruluş Türkiye için seferber oldu.

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Birçok ülke Türkiye'ye taziyelerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkez üssü Türkiye olan 7,7'lik depreme ilişkin bir mesaj yayınladı. Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi. Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

KKTC YARDIM GÖNDERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Deprem afetinde görev almak üzere8 araç ve 20 personelin ile Girne limanından Taşucu'na gemi ile intikal edileceğini ve oradan afet bölgesine sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "THY ile KTBK DAFYAR takımı 22 personel ile Antep e gidecek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik arama kurtarma ekibi PEGASUS ile Adıyaman a gidecek." denildi.

ABC News'ten Luis Martinez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından her biri 79 kişiden oluşmak üzere iki arama ve kurtarma takımının Türkiye'ye gönderildiğini açıkladığını duyurdu.

KATAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani taziye mesajlarını iletti.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Kremlin, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ankara ile dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, ülkenin bu felaketi en az hasarla atlatmasını umduğunu açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." ifadelerini kullandı.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Scholz mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Alman hükümeti ve halkı adına en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz hızla ve tam olarak iyileşmelerini dilediğimiz yaralılarda ve beklenmedik şekilde aile üyelerini kaybeden yakınlarında." ifadesini kullandı. Scholz, Almanya'nın bu felaketin üstesinden gelinmesi için yardım ve desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Alman ordusunun bu insani felaketten etkilenenlere hızlı desteğe hazır olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

JAPONYA

Japonya'dan yapılan açıklamada, "Bugün meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, "Japonya'dan gönderilmesi öngörülen Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ve 15 kişilik kurtarma ekibi, 6 Şubat 2023, saat 22:50'de (Japonya saatiyle) Haneda Havalimanı'ndan yola çıkıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacaktır. Öncü ekibin 7 Şubat, saat 06:25'te (Türkiye saatiyle) İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İRAN

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölge ülkelerinin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Reisi, yazılı mesajında, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Acil yardıma hazır olduklarını dile getiren Reisi, depremde zarar gören Suriye'nin rejim lideri Beşşar Esad'e de benzer bir mesaj gönderdi. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İran halkı adına, depremdeki can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye halkına başsağlığında bulundu.

ÇİN

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade ederek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

Ağır can kayıplarına ve maddi hasara yol açan depremleri öğrendiğinde şok yaşadığını belirten Şi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Türkiye'de çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olan depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Türkiye'de meydana gelen deprem sonucu insanların hayatını kaybettiğine dair haberi derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Caparov, tüm Kırgız halkı ve şahsı adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderilecek. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım çalışmalarında yer almak amacıyla Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmesi talimatı verdi.

Mirziyoyev'in talimatıyla ayrıca, depremden zarar görenlere insani yardım da ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremi duyunca derinden üzüldüm. Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. AB sizinle tam bir dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye'yi sallayarak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır." paylaşımını yaptı.

İLK ETAPTA 1O AB ÜLKESİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE DESTEK VERECEK

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu. AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini kaydeden Lenarcic, Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekiplerinin yolda olduğunu duyurdu.Lenarcic, ilk etapta 10 AB ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Kurtarma Hizmeti Başkanı Tümgeneral Etibar İsmayılov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Türkiye'deki depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ile 8 arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi. İsmayılov, "Özel araç ve teçhizatlarımızı da götürüyoruz. Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Onların yanında olacağız. İlk olarak biri kargo, ikisi yolcu uçağı olmakla 3 uçak gidiyor." dedi.

UKRAYNA: GEREKLİ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,"Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de depremde mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelebilecek her şekilde, yardıma hazırdır." açıklamasını yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, de "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." açıklamasını yaptı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Türkiye'de haber alamadığımız bazı bölgeler var, hasar tespit çalışmaları sürüyor." açıklamasını yaptı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim."

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

İTALYA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.

İtalyan bakan, bir diğer Twitter mesajında "Yıllar süren savaşın ardından bir darbe de bugünkü depremle alan Suriye halkının da yanındayım." ifadesini kullandı. Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından İtalyan kıyıları için "tsunami" uyarısı verirken, bu uyarı daha sonra kaldırıldı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye'yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir depremin meydana geldiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı. Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.

Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." ifadelerini kullandı.

Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri duyduğumda şok oldum." diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

MISIR

Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

POLONYA

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu. Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

ROMANYA

Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı. Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.

LİTVANYA

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini açıkladı.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda istisnai Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden derin üzüntü duyduklarını belirten Mikati, konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'in Ankara'daki yetkililerle temas kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin enkaz altındakilerin kurtarılması için destek talebinde bulunduğunu söyleyen Mikati, sivil savunma ve ordudan arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilebileceğini, bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

CEZAYİR

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki kardeşleriyle bu acı dramın acısını paylaşıyor, bu iki kardeş ülkeyle tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve bu çileyi büyük bir sabır, kararlılık ve sebatla aşmalarını temenni ediyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Cezayir'in iki ülke halkına ve devletine taziyelerini sunduğu ifade edildi.

ETİYOPYA

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı. Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralananlara acil şifalar diledi.

GAMBİYA VE SOMALİ

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir depremin yıkıcı haberini öğrendik." ifadesini kullandı.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter'dan, "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde hayatını kaybeden dost ve kardeş ülke Türkiye vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

IRAK

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı diledi. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reşid, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşların olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz. Dost iki halka başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi de deprem dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

FİLİSTİN

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini açıkladı. Filistin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderileceğini açıkladı. Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye yaptığı açıklamada, "Suriye ve Türkiye ile birlikte, etkilenen bölgelere erişimi kolaylaştırmak ve depremzedelere yardım sağlamak için kurtarma ekipleri için gerekli düzenlemeler yapıldı" dedi.