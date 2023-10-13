İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Enkaz yığınına dönen bölgeye su, elektrik ve yakıt verilmiyor. Saldırılar sürerken çok sayıda ülkede Filistin'e destek gösterileri yapıldı. İstanbul dahil birçok şehirde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dünya genelinde yüz binlerce kişi Filistinlilere destek için toplandı, gıyabi cenaze namazları kılındı

Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor.

BİNLERCE KİŞİ TAHRİR MEYDANI'NDA TOPLANDI

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisinde bulundu. İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla sloganlar atan vatandaşlar, Irak ve Filistin bayrakları taşıdı.

Irak

MÜSLÜMANLAR TOKYO'DA BİR ARAYA GELDİ

Japonya'nın başkenti Tokyo'da da bir araya gelen Müslümanlar, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların son bulması istemiyle yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.

Tokyo

TEKBİR GETİREREK SLOGANLAR ATTILAR

Düzce'de, vatandaşlar cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek savaş karşıtı sloganlar attı.

Düzce

İSTANBUL'DA İSRAİL BAŞKOLONSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Cüppelerini giyen avukatlar, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, açıklamalarda bulundu.

İstanbul

FİLİSTİN'DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Öte yandan, İstanbul'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi. Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul

ABD VE İSARİL KARŞITI DÖVİZLER TAŞIDILAR

İran'da binlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Başkent Tahran'da yer alan İnkılap Caddesi'nde yürüyüş yapan binlerce gösterici, Filistin ve İran bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail karşıtı dövizler taşıdı.

İran

ÖLEN ÇOCUKLARIN ANISINA BÜYÜKELÇİLİĞİN ÖNÜNE OYUNCAK BIRAKTILAR

Rusya'nın başkenti Moskova'da İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Filistin Büyükelçiliği önüne Rus vatandaşları karanfil ve gül bıraktı. Hayatını kaybeden çocuklar anısına da oyuncak bırakıldı.

Rusya

BEYRUT'TA BİR GRUP CUMA NAMAZI ÇIKIŞI TOPLANDI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma namazı sonrası toplanan bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Slogan atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Lübnan

DUVARLARA FİLİSTİN YANLISI RESİMLER ÇİZİLDİ

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki İsrail Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Bir vatandaş duvarlara grafitiyle Filistin yanlısı resimler çizdi.

Meksika

İşte birçok ülkedeki destek gösterilerinden kareler;