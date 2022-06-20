Cengiz Ergün Haberleri - Cengiz Ergün Kimdir - Haberler

Cengiz Ergün Haberleri
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Cengiz Ergün Biyografisi
Cengiz Ergün Kimdir ?
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK
İmamoğlu: İstanbul'u Hızlı Biçimde Tahrip Etmeye Çalışan Bir Zihinle Mücadele Ediyoruz
Genel Müdür Burak Aslay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MHP Manisa İl Başkanlığından CHP'nin iddialarına yanıt
Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den, Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'ya Ziyaret
Manisa Heyeti, Bulgaristan'ın Eğitim ve Kültür Bayramı Kutlamalarına Katıldı
Muhtar Gürbüz, "Cengiz Başkanımızın Mahallemize Yaptığı Yatırıma Yüzyılın Projesi, Yüzyılın Hizmeti Diyoruz"
SPOR Down Sendromlular Futsal Milli Takımı-Şöhretler Karması gösteri maçı düzenlendi