Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 10.01 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.23, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.73 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 99,69'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 57.23'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.73'ünü aldı.