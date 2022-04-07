Başkan Ergün, Bahçeşehir Koleji Robotik Takımı Öğrencilerini Konuk Etti

MANİSA (Bültenler) - Proje ve çalışmalarını anlatan öğrencileri başarıları nedeniyle tebrik eden Başkan Cengiz Ergün, öğrencilere destek noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

4-5-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen, uluslararası en önemli robotik yarışmalarından olan FIRST Robotics Competition (FRC) 2022 Rapid React - İzmir Regional'da 'Regional Finalist Ödülü'nün sahibi olan ve 21-22- 23 Nisan tarihleri arasında Amerika'da gerçekleşecek yarışmaya katılma hakkı kazanan Bahçeşehir Koleji Robotik Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Bahçeşehir Koleji Kurum Müdürü Harun Pekgöz, Bahçeşehir Koleji Robotik Takımı Mentörü Kübra Karakurum, Bahçeşehir Koleji Mekatronik Mühendisi Danışman Öğretmen Talha Bayer, Bahçeşehir Koleji Robotik Takımı öğrencileri İbrahim Gök, Yağmur Albayrak, Yusuf Altar Öztürk, Selçuk Öz ve Berkay Şenay yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da ziyarette hazır bulundu. Ziyarette konuşan Kurum Müdürü Harın Pekgöz, eğitim adına çocuklarla beraber bir şeyleri değiştirmek için yola çıktıklarını anlattı. Çocukların dört bir koldan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Pekgöz, öğrencilerin elde ettiği başarılardan bahsetti.

Öğrencileri Tebrik Etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de öğrencileri başarıları nedeniyle tebrik ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere çok çalışmanın faydalarını anlatan Başkan Ergün, "Yaptığınız işi severek yaptığınız zaman başarı kendiliğinden geliyor. İçinizde o heyecan ve coşku varsa sizleri kimse durduramaz" dedi.

"Gençlerimiz İçin Desteğe Hazırız"

Robotik takımı öğrencileri de ziyarette tek tek söz alarak projeleri ve çalışmalarını anlattı. Çalışmaları hakkında bilgiler aktaran öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi ile de ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri projeler ile ilgili fikirlerini Başkan Ergün'e anlattı. Öğrencilere destek noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hocalarınızın önderliğinde üstümüze düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Siz proje üretin. Biz desteğimizi verelim ne gerekiyorsa. Her şey gençlerimiz, çocuklarımız için" ifadelerini kullandı. Öğrenciler ziyarette çalışmalarını anlattıkları takım videosunu da Başkan Ergün'e izlettiler.

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