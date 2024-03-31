Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Seçimi Önde Götürüyor
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 21.18 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 31.12 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 50,3'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 61.85'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.12'sini aldı.