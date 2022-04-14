Büyükşehir Hizmetlerini Yurt Çapına Anlattılar

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Bengütürk TV ekranlarından yayınlanan 'İftara Doğru' programının canlı yayın konuğu oldular.

Sevban Durmaz'ın hazırlayıp sunduğu, Bengütürk TV ekranlarından yayınlanan 'İftara Doğru' programı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehre kazandırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'ndan yayın yaptı. Programın canlı yayın konukları ise Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta oldu. Programda ilk olarak söz alan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde şehrimize büyük, prestij projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye hizmet binamız, otel ve AVM'den oluşan projemiz var. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye hizmet binamızı faaliyete aldık ve Büyükşehir Belediyemizi buraya taşıyarak, burada hizmet vermeye başladık. AVM ve 5 yıldızlı otelde de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki ay otel de artık hizmete başlayacak. Ardından da 1-2 ay içerisinde AVM hizmete alınarak, büyük bir prestij proje tamamlanmış olacak" dedi.

3 Yılda 2 Milyon Metrekare Kilit Parke Taşı Ürettik

Prestij cadde projelerinin de devam ettiğini belirten Topkaya, "Gecesiyle gündüzüyle ayrı güzelliği olan, şehrin havasını değiştiren caddelerde çalışmalarımız devam ediyor. Yunusemre ilçemizde Müftü Alim Efendi Bulvarı, Nusret Köklü Caddesi, Birlik Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda prestij cadde çalışmalarımızı tamamladık. Bunların dışında Akhisar'da Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi'nde de çalışmalarımızı sonlandırma aşamasına geldik. Aynı şekilde Turgutlu ilçemizde Son Sokak'ta çalışmalarımız devam ediyor. Kırkağaç ilçemiz Atatürk Caddesi ve 53 Sokak'ta çalışmalarımızı yakın zamanda tamamladık. Ahmetli'de Demirciler ve Hükümet caddelerinde çalışmalarımızı bitirdik. Planlanan çalışmalarımız kapsamında Şehzadeler ilçemizde Atatürk Bulvarı ve Çarşı Bulvarı'nda çalışma başlatacağız. Bunun ihale hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Gölmarmara ilçemizde Uğur Mumcu Caddesi, Gördes ilçemizde de Fatih Bulvarı'nda çalışmalarımızı yakın zamanda başlatmış olacağız. Bir de Salihli ilçemizde kazandırdığımız kilit parke ve beton boru fabrikamız var. Burada da 3 yılda toplamda 2 milyon metrekare kilit parke üretimi yaptık. Tabi bu da hem tasarruf sağlıyor hem kendi ekiplerimizle ürettiğimiz taşları döşeme kapsamında üretime devam ediyoruz. Burada ayrıca 80 bin metrekare renkli kare taş, çeşitli ölçü ve ebatlarda 255 kilometre bordür ve 68 bin adet de çeşitli ölçü ve ebatlarda beton boru üretimi gerçekleştirildi" diye konuştu.

Büyükşehir 1313 Kilometre Asfaltla Rekor Kırdı

Topkaya'nın ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay söz alarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin asfalt, yol ve beton yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 6 bin kilometrelik büyük ve geniş bir yol ağına sahip olduğuna dikkat çeken Kuruçay, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Manisa'mızın şartlarına uygun şekilde yol ağı alternatiflerinin bulunması yönünde talimat ve desteklerini verdi. Bu noktada astarlı, astarsız sathi kaplama çalışmaları yürüttük. Büyükşehir olmamızdan bu yana 6 bin kilometrelik yol ağımızda 4.844 kilometre astarlı ve astarsız sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Bu çalışmalarımızın 2500 kilometreden fazlasını geçtiğimiz son 3 yılda tamamıyla belediyemizin kendi ekipleriyle yürüttük. Geçtiğimiz yıl da 1250 kilometre sathi kaplama ve 63 kilometre de beton yol olmak üzere 1313 kilometrelik yol ağının kaplamasını tamamladık ve bu noktada Büyükşehir Belediyemiz rekor kırdı" dedi.

Kavşak Projelerinden Söz Etti

Büyükşehir olduktan sonra 370 kilometre de sıcak asfalt çalışması yapıldığını aktaran Kuruçay, 160 kilometrelik beton yolu da Manisa'ya kazandırdıklarını kaydetti. Manisa'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde önemli kavşak projeleri de kazandırdıklarını ifade eden Kuruçay, kent merkezinin yanı sıra Turgutlu, Salihli ve Alaşehir'e kazandırılan köprülü kavşakları anlattı.

Manisa'nın Tarımsal Potansiyeli

Programda son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta söz alarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa'nın önemli bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Usta, 110 farklı ürünün yetiştiği önemli bir şehirde hizmet verdiklerini söyledi. Üzüm ve zeytin üretiminde Manisa'nın birinci sıralarda yer aldığını ve ülke ihracatına da önemli katkı sağladığını da sözlerine ekleyen Usta, sebze üretiminde de Manisa'nın söz sahibi bir şehir olduğunu ifade etti.

Üreticiye Sulama Desteği

Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, üretken belediyecilik anlayışıyla Manisalı üreticiyi kalkındırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Su tasarrufu için üreticilerimize sulama desteği veriyoruz. Hayvan içme suyu göletleri yapıyoruz. 408 adet gölette temizlik çalışması yürüttük. 147 adet de yeni hayvan içme suyu göleti kazandırdık. Demirci Ziraat Odası Başkanlığımızın projesini hazırladığı ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'ne, Büyükşehir olarak bizler de katkı sağladık. 4 milyon 277 bin liralık projenin, 1 milyon 307 bin liralısını Büyükşehir Belediyemiz finanse etmektedir" diye konuştu.

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