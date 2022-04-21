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Zor Günde Manisa Büyükşehir'le Yüzler Güldü

Bültenler - Güncel
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Zor Günde Manisa Büyükşehir'le Yüzler Güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde evleri yanan iki aileye eşya desteği sağladı

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - . Hüdük ve Marmaracık mahallelerinde yaşayan aileler, sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür etti.

İl genelinde belediyecilik hizmetlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor ve sıkıntılı günlerinde de sosyal belediyecilik yüzüyle yanlarında oluyor. Bu kapsamda Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Hüdük Mahallesi ile Marmaracık Mahallesi'nde evleri yanan Özdemir ailelerine eşya desteği sağladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, eşyaları teslim etti. Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Demircili aileler, zor günlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Demirci, Manisa, Güncel, Haberler

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