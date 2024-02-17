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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden parke taşı döşemesi için 150 milyon TL'lik anlaşma

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Son dönemlerde ziyaret ettiği ve seçim için destek istediği vatandaşların tepkileriyle karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, parke taşı döşenmesi için rekor bir harcamaya imza attı. Belediyenin düzenlediği ihale 150 milyon TL'nin üzerinde bir anlaşma ile sonuçlandı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala MHP'li Cengiz Ergün başkanlığındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin parke taş döşeme için fahiş harcamaya imza attığı belirlendi. Belediyenin 29 Ocak'ta düzenlediği, "Manisa İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Parke Yapım" ihalesi 150 milyon TL'nin üzerinde bir anlaşma ile sonuçlandı.

MALİYET 151 MİLYON TL OLARAK HESAPLANDI

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesinde yaklaşık maliyet, 151 milyon 655 bin TL olarak hesaplandı. İhale kayıtları, ihaleye verilen en düşük teklifin 113 milyon 924 bin TL, en yüksek teklifin ise 150 milyon 65 bin TL olduğunu ortaya koydu.

EN YÜKSEK TEKLİF KABUL EDİLDİ

İhalenin sözleşme bilgileri, ihalede en düşük teklif yerine en yüksek teklifin tercih edildiğini gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzton Yapı Anonim Şirketi arasında 13 Şubat'ta imzalanan sözleşmeye göre, 113,9 milyon TL'lik teklif yerine ihaledeki en yüksek teklif olan 150 milyon TL üzerinden anlaşma yapıldı.

REKLAM ANLAŞMASI DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ergün'ün harcaması akıllara, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında yaptığı reklam anlaşmasını getirdi. Buna göre, belediye iştiraki Spilaş isimli şirketin, belediyede basın danışmanı olarak çalışan Cihad Taysi'nin yönetiminde olduğu bir şirket ile reklam anlaşması imzaladığı tespit edilmişti. Belediye kasasından şirkete, anlaşma kapsamında her ay 47 bin 200 TL ödeme yapıldığı anlaşılmış ve yapılan bu usulsüz işlem, Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetimler ile de açığa çıkarılmıştı.

GİTTİĞİ YERLERDE TEPKİYLE KARŞILAŞIYOR

Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Başkan Ergün, saha çalışmalarında zaman zaman vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. Önceki gün kentteki esnafları ziyaret eden Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Çıkar için geliyor buraya. Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" dedi

"BENİ BÖYLE SEVME, KÖPEK DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde de seçim çalışmaları sırasında Başkan Ergün'ün tavırlarından rahatsız olan bir vatandaş, "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (2)

Cengizhan Çoban:

????

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PARS:

eskiden seçim zamanı yaklaşınca yapılan çalışmaların sebebini şimdi anlayabiliyorum. Yarışın sonu bitmeden görünmez.

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