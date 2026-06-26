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Vakıflar Genel Müdürlüğünce Eminönü'nde aşure dağıtıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Eminönü'nde aşure dağıtıldı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eminönü'nde düzenlenen geleneksel aşure dağıtım etkinliğinde vatandaşlara aşure ikram edildi. İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katıldığı etkinlikte aşurenin birlik ve beraberlik sembolü olduğu vurgulandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eminönü'nde geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Yeni Cami Meydanı'nda düzenlenen aşure dağıtım etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Mısır Çarşısı esnafı, vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gözen, aşurenin geleneksel Türk toplumunda vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gözen, "Hazreti Nuh'un gemisinin karaya ilk çıktığı anda, gemide var olan bütün yiyecekleri bir araya getirerek böyle güzel bir lezzet ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin aşurede olduğu gibi bir araya gelerek farklı bir sonuç çıkardığı gibi farklı kültürlerin de bir araya gelerek Türk milletinin temel karakterini yansıtmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela hadisesinden sonra aşurenin gelenek haline geldiğini ve bunun dünyanın birçok yerinde yaşatıldığını belirten Gözen, İstanbul'un değişik yerlerinde de bu kültürü yansıtan aşure dağıtımlarının yapıldığını anlattı.

Gözen, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Mısır Çarşısı esnafına ve derneğine emekleri için teşekkürlerini iletti.

Fatih Belediye Başkanı Turan da Aşure Günü'nün milletin değerleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Aşure, İslam tarihinde önemli acıların hem de sevinçlerin yaşandığı bir dönemdir." dedi.

Turan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Mısır Çarşısı esnafının desteğiyle her yıl aşure dağıtımı yaptığını söyledi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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