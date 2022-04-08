Manisa Büyükşehir'in çiftçiye desteği aralıksız sürüyor

MANİSA (Bültenler) - Protokolün hayırlı olmasını dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, geçen yıl 50 bin adet alınan elma sirkesinin bu yıl 100 bine çıkarıldığını vurgulayarak, uygulamanın 8 ilçede yapılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sürü iyileştirme projesinden seracılığa, meyveciliği geliştirme projesinden sulama göletlerine, gübre desteğinden agril örtü dağıtımına üretimin desteklenmesi ve tarımsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını titizlik ve kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele kapsamında 100 bin adet doğal elma sirkesi alımı için Tariş yetkilileriyle protokol imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile bir araya gelen Tariş yöneticileri, 100 bin şişe elma sirkesi alımı ile ilgili işbirliğini içeren protokolü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte imza altına aldı.

Tariş'ten Destek ve Teşekkür Mesajı

Protokolün imzalanmasının ardından Tariş yetkililerince yapılan açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldır kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz proje, devam ediyor. Üreticilerimizden gelen tepkiler oldukça başarılı olduğumuz yönünde. Kooperatifçilik mantığıyla bu projeye desteğimiz devam edecek. Teşekkür ediyoruz" denildi.

Kimyasal İlaçlama Yerine Biyoteknik Mücadele

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, "100 bin şişe elma sirkesi alımıyla ilgili birazdan protokol imzalayacağız. Bu, meyve ağaçlarını kimyasal ilaçlama yerine biyoteknik mücadeleyi etkin hale getirmek için yürütülen bir mücadele. Daha önce geçtiğimiz yıllarda da yapıldı ama Başkanımızın 10 milyon TL'lik bütçemize artı 17 milyon TL olmak üzere 27 milyon TL'lik destek paketinden sonra bu sayı 100 bine çıkarıldı ve 8 ilçede uygulanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

8 İlçede Uygulama Yapılacak

Önemli bir karantina zararlısı olan D. Suzuki'nin, yumuşak meyveler ve meyve bitkilerinde tehdit yarattığını ve istenilen ürün kalitesi yakalanamadığından %5 ile %100 arasında ekonomik kayıp yaşanmasına neden olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca, Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifi'nden alınan kükürtsüz doğal elma sirkesi ile biyoteknik mücadele yapılacak. İlimizde kiraz yetiştirilen Akhisar, Demirci, Gördes, Kula, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Turgutlu, Yunusemre ilçelerimizde bu zararlı tespit edilmiş olup, bu ilçelerde Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle yoğun çiftçi eğitim çalışması yapılarak mücadele yöntemi anlatılmıştır. Kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele kapsamında 100 bin adet elma sirkesinin 18 Nisan haftası dağıtılmasını planlıyoruz. 100.000 şişe 100.000 ağaca sirke sineği zararına karşı tuzak olarak asılacak ve ilaç kullanmadan ürünlere zarar vermesi önlenecek. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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