İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Ergün'e Ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette Cemiyet Başkanı Dilek Gappi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Basın sektörünün geleceğine yönelik atılması gereken adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunan Gappi, Manisa ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin daha çok işbirliği ve diyalog içinde bulunması gerektiğini dile getirdi. Gappi, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan'ın babasının vefat ettiğini öğrendiğini belirterek, Ali Filizkan'a da uğrayarak başsağlığı dileklerini ileteceklerini söyledi.Gappi son olarak Manisa ve İzmir arasında özellikle basın anlamında farklı köprülere ihtiyaç olduğunu düşündüğünü kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyelerine 4 ciltten oluşan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları ve içinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri takdim etti.

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