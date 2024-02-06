Mehmet Şimşek, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa programı kapsamında Manisa Valisi Enver Ünlü' ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, belediye başkan adayları, sanayici ve iş dünyası ile görüşmek üzere Manisa'ya geldi.

Bakan Şimşek, ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü'ye yaptı. Manisa Valiliği önünde Vali Ünlü ve Manisa protokolü bakan Şimşek'i ağırladı. Kendisini bekleyen kalabalık ile tek tek tokalaşan Bakan Şimşek, daha sonra Valilik anı defterini imzaladı.

Valilik ziyareti ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün'e ziyarette bulunan Bakan Şimşek, daha sonra ilçe belediye başkan adayları, sanayici ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya gelecek.