Başkan Ergün, MAOB yönetimini konuk etti

MANİSA (Bültenler) - Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Dilek Yetkinol, Genel Sekreter Abidin Yatkın ve MAOB yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de yer aldı.

Şehre değer katan tarihi ve kültürel projelerin konuşulduğu ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına Milli Mücadele Müzesi projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihini günümüz ve gelecek kuşaklara aktarmak için yaklaşık 5 ay önce bir proje yarışması düzenlediklerini hatırlatan Başkan Ergün, "Milli mücadele döneminde yaşananlarla ilgili, bundan 5 ay önce proje yarışması yaptık. Bu yarışma sonucunda muazzam bir proje ortaya çıktı. Projenin resmi ihaleleri yapıldı. Tahmin ediyorum, uygulama projeleri Haziran ayı gibi elimize ulaşmış olacak. Hemen bunun yapımına başlayarak, bir buçuk senelik süreçte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Ziyaretçilerin o günün ambiyansını yaşayabilecekleri bu eseri Manisa'ya kazandıralım istiyoruz" diye konuştu. Proje hakkında Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil'den bilgi aldıklarını belirten MAOB yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerini ağırladığı için teşekkür etti. MAOB Dönem Sözcüsü Dilek Yetkinol, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulunurken, Başkan Ergün de konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli dört ciltlik kitap serisini armağan etti.

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