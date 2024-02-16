Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Parsel parsel sattınız
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, saha çalışmaları sırasında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı.
"MANİSA'YI SOYDUNUZ, PARSEL PARSEL SATTINIZ"
Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Çıkar için geliyor buraya. Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.
"BIRAKIN İÇİN DÖKSÜN, RAHATLASIN"
Bu tepki karşısında gülümsediği görülen Başkan Ergün, vatandaşa engel olmaya çalışanlara "Bırakın içini döksün, biraz rahatlasın, Deşarj olsun" demekle yetindi.
"BENİ BÖYLE SEVME, KÖPEK DEĞİLİM"
Geçtiğimiz günlerde de seçim çalışmaları sırasında Başkan Ergün'ün tavırlarından rahatsız olan bir vatandaş, "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki göstermişti.