Manisa Büyükşehir Belediyesi Sulama Boruları Desteği Projesi Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sulama kooperatifleri ve mahallelere 70 bin metre PVC boru desteği projesi kapsamında Alaşehir ve Salihli'de bulunan kooperatiflere sulama boruları sevk edilmeye başlandı. Sulama borularını teslim alan Alaşehir Azıtepe ve Şahyar, Salihli Çakaldoğan, Yağmurlar, Hacıbektaşlı ve Yeşilkavrak sulama kooperatifi başkanları ve mahalle muhtarları, Başkan Cengiz Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla protokolü imzalanan ve 46 mahalle için 70 bin metre PVC sulama borusu desteğini içeren proje kapsamında ilk sevkiyatlara başlandı. Proje kapsamında Alaşehir Azıtepe Sulama Kooperatifine 2 bin 200 metre, Alaşehir Şahyar Sulama Kooperatifine 2 bin 500 metre, Salihli Çakaldoğan Sulama Kooperatifine 2 bin 500 metre, Salihli Yağmurlar Sulama Kooperatifine 4 bin metre, Salihli Hacıbektaş Sulama Kooperatifine bin 500 metre, Salihli Yeşilkavak Sulama Kooperatifine de bin 282 metre PVC boru desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ve Şube Müdürlerinin de katılımıyla sulama boruları ilgili kooperatiflere sevk edildi.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Sulama borularını teslim alan mahalle muhtarları ve sulama kooperatifi başkanları da kendilerine sağlanan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Azıtepe Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğanlı, "Cengiz Başkanıma bize destek verdiği sulama borularından dolayı çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz." derken, Yağmurlar Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Tezcan, "Cengiz Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Bizi öyle bir zor durumundan kurtardı ki bölgemiz çok kurak bir bölge olduğu için şu borulara çok ihtiyacımız vardı. Çok teşekkür ederim, Allah bin kere razı olsun. Bizi hiçbir zaman için geri çevirmediler. Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim her zaman yanımızda olduklarını hissediyoruz." ifadelerini kullandı. Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, "Cengiz Başkanıma teşekkür ederim. Her zaman için ne dediysem olmuştur, her an bizi desteklemiştir. Allah ondan razı olsun." diye konuşurken, Şahyar Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Kıymık da şunları söyledi: "Allah razı olsun Büyükşehirimizden, Cengiz Başkanımızdan, Kırsal Hizmetler Dairesi'nden ve tüm ekibinden. Geçen yıl da yine boru desteği ve havuz desteği almıştık. Bu sene de yarım kalan projemizi tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle Şahyar'ın su sorunu kökten çözmüş oluyoruz. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum." - MANİSA