Özgür Özel, Manisa'da: "cengiz Ergün, Ne Talimat Geldiyse, Kimden Avantayı Gördüyse Manisa'nın Güzelliklerini Verdi"

HABER: ECE AZAK - ÖZGÜR ŞENGÜL / KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yönelik, "Ne talimat geldiyse, kimden avantayı gördüyse Manisa'nın güzelliklerini verdi. Onu kim durdurdu Ferdi Zeyrek. Mahkemeleri açan odur, yürütmeyi durdurmaları aldırtan odur. Beyaz fili kurtaran odur, Ulu Parkı kurtaran odur" dedi.

Özgür Özel, seçim çalışamları kapsamında partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingte konuştu. Mitinge, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa Milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa İlçe Başkanları, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa ilçe başkan adayları ve çok sayıda partili de katıldı.

Manisa Saruhanlı'da seçim afişlerinin spreyle boyandığını bildiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Yapacağımız mitingleri duyuruyoruz. Bunun için yollara raketler asıyoruz. Rize'ye gittim, raketler duruyor. Osmaniye'ye gittim, raketler duruyor. Devlet Bey ertesi gün seçim kazandı, tebrik telefonu açtım, kendisiyle sohbet ettim. Osmaniye mitinginden dolayı ziyaretimden dolayı teşekkür etti. Ben de oradaki ev sahipliğine teşekkür ettim. Türkiye'nin dört bir yanında her yerde raketler duruyor. Manisa'nın evladı Özgür Özel'in Manisa'da ki miting raketlerini birileri kırıyor. Ben dedim ki Manisalılar yapmaz. Yapmadı da zaten. Peki ne oldu biliyor musunuz? Önce sanayi sitesinde ortaya çıktı ki öyle bir partili bile değil. Cengiz Ergün'ün makam şoförü bizim afişleri sprey boyayla bozarken yakalandı kaydı bizde il başkanında, emniyet müdürümüzle. Dün akşam Saruhanlı'da belediye zabıtası kullandığı araba belediye meclis üyesinin en yakınının bütün raketlerimizi kırdırıyor ama şöyle bir şöyle bir yanlışı, şöyle bir yalnızlığı var, o raketleri niye zabıtaya kırdırdı biliyor musunuz? Ülkü ocaklarına gittiler. Bu raketleri toplayın, kırın dediler. Orada konuşulanı anlatıyorum, aklı başında Manisalılar dedi ki, ya Manisa'dan adam genel başkan olmuş. Partisinin başkanı olmuş. Manisa'da partili partisiz herkes mutlu olmuş, tebrik etmiş. Biz böyle bir şey yaşasak Özgür Özel raket toplatır mı? Vallahi toplatmaz, raket kırdırır mı? Vallahi kırmaz biz niye yapıyoruz arkadaş demişler. Hatta ülkü ocaklarından o genç arkadaş demiş ki, yıllardır giremediğimiz Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi bize suç mu işletecek? Kiminle yönettiyse belediyeyi ona kırdırsın raketleri demiş. Ben ayıpladığımı ifade etmek isterim. 5 – 10 tane raketle ne belediye kazanılır, ne belediye kaybedilir. Bu sinir anketlerdeki gidişattandır. Bu sinir Manisa'daki tepkiyi gördüğündendir. Kenan evren sanayi sitesinde gördüğü tepkidendir. Selendiye giremeyişindendir. Kula'daki toplantıyı otoban üzerinde şehirler arası otobüslerin mola verdiği yerde yapmak zorunda kalmasındandır. Milletle gönül bağını koparan ve 2- 3 gündür adaylarımıza ve bize iftiralar hakaretler yağdıran birisi. Dedim ki yahu bu adam bu lafları ediyor. Sonra yine bayram olacak. Yine cenaze olacak. Yine düğün dernek olacak. Yine çelenk koymadan önce vali beyin odasında çay içeceğiz. Birbirimizin yüzüne bizim yüzümüze nasıl bakacak? Sonra aklıma geldi bundan sonraki bayram 10 Nisan'da ve iyi günde kötü günde artık bundan sonra biz Cengiz Ergün'ün yüzüne bakmayacağız ki Ferdi Zeyrek'in yüzüne bakacağız. Ferdi Zeyrek kimin nesidir diye sorsanız? Bütün Manisa'da tek bir cevap var. O tıraşçı Ahmet'in oğludur Manisalıların berberidir babası esnaftır, insandır. ve yetiştirdiği evlatları birer pırlantadır. Söyledim gündem oldu bir daha söylüyorum, Ferdi'yi özetlemek gerekirse sütte leke var. Ferdi Zeyrek' de leke yok arkadaşlar.

"SİZİN EVLADINIZ FERDİ ZEYREK'TİR KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Ben 7 yaşındayken Hatuniyenin arkasında saksıcı Ahmet amcanın çırağıydım. Esnaflığı, dürüstlüğü, iyi müşteriyle nasıl ilişki kurulacağını, kimsenin hakkını yemenin önemini orada öğrendim. Kuyumcular çarşısında Mertcan eczanesinde, Spil eczanesinde Manisa'nın en önemlisi simalarıyla tanıştım. Oralarda Ferdi Zeyrek' de yetişiyordu ve bu Ferdi Zeyrek gün geldi mimar oldu. Mimar olduktan sonra geldi. Manisa'da Mimarlar Odasına başkan oldu ve o gün bugündür Ferdi Zeyrek kent suçlarına karşı, Manisa'ya karşı işlenen suçlara karşı Manisa'nın müdafi olduğu koruyucusu oldu. Büyük mücadeleler verdi. Kısaca hatırlayalım 2009- 2014 yılı. 2014 yılında Manisa Büyükşehir oldu ve bugünkü belediye başkanı AKP'ye ağzına geldiği lafı söyleyerek. AKP'nin vatan hainliğinden, AKP'nin ülkeye, Atatürk'e düşmanlığından dem vurarak her yeri Türk bayrağı, Atatürk resmiyle donatarak aman AKP gelmesin diye. Sosyal Demokratların, Atatürkçülerin de bir kısmını kandırarak oyları topladı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz tehlikeyi o gün de biliyorduk. O gün insanlar AKP korkusunu yönettiği için Cengiz Ergün'e oy verdiler. O günden sonra 5 yıl icraat yaptı. Partisi AKP'ye yaklaştı. Kendisi İYİ Parti'ye otobüslerle insanları yolladı ama herkesin bildiği bir dosyası vardı. Fırın dosyası, ekmek dosyası. Dosyayı karşıdan salladılar, esas duruşa geçti. Gel buraya dediler gitti. AKP'nin emrine girdi ve bu sefer yahu sen geçmişte bunları diyordun. Bunlar şimdi CHP'ye iftiralar atıyor, hakaretler yapıyor dediğinde hiç utanmadan, sıkılmadan büyüklerim ne diyorsa öyledir, doğrudur dedi. Dün tükürdüğü yüzü öpmeye, ittirdiği eli öpmeye dün hakaret ettiklerine methiyeler düzmeye ve ne istiyorlarsa onu yapmaya başladı. Biraz önce söyledim, arkanızdaki bina Manisa evlendirme dairesi. Manisa ile hiç ilgisi olmayan. Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının vakıflarından biri TÜGVA bu binayı istedi. 80 bin çiftin evlendiği bu binayı TÜGVA'YA verdi. İnanamadık yaptığına olamaz dedik. TÜGVA'ya verdi. Beyaz fil sigortalardaydı belediyeye devri oldu. Önce yandaş bir müteahhide sattı. O müteahhit beyaz fili yıkmaya ve orayı AVM yapmaya kalktı. Durduk şaşırdık, üzüldük. Devamında çocukluğumuzun geçtiği ulu parkımızın 150 yıllık ağaçları kesmeye otopark ve AVM yapmaya kalktı, üzüldük, şaşırdık, durduk ve bir anda ortaya birisi çıktı. Ulu parka dokunmayın platformunu kurdu. Ortaya birisi çıktı. Beyaz fil yıkılmasın platformunu kurdu. Ortaya birisi çıktı. Bu evlendirme dairesi için arkadaşlarımızla birlikte hazırladı mahkemeye başvurdu. Ortaya birisi çıktı ve bütün kent suçlarına karşı bir mücadeleyi başlattı. Cengiz Ergün, ne talimat geldiyse kimden avantayı gördüyse Manisa'nın güzelliklerini verdi. Onu kim durdurdu bizim Ferdi. Mahkemeleri açan odur. Yürütmeyi durdurmaları aldırtan odur. Beyaz fili kurtaran odur, Ulu parkı kurtaran odur. ve birazdan anlatacağım, her rezilliği durduran kent suçlarını durduran kent suçlarını durduran sadece CHP'nin değil, MHP' linin de AKP'lininde gönlünde taht kuran sizin evladınız Ferdi Zeyrektir kendisiyle gurur duyuyoruz.

"ÇİFTLİK İÇİN O ARSAYI CENGİZ ERGÜN KIZINA VERDİ"

Bu raketleri kırmasa da anlatacaktım çünkü hemşerilerimin bildiğini Türkiye'nin de bilmeye hakkı var. Bunlar olduktan sonra bu adaylaşmaya kalktığında sayın Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde, Devlet Bey vallahi ben bunlara inanmam demedi... Ama AK Parti'nin elindeki dosyalarla esir alınmış bu kişi AK Parti ile MHP'nin kesiştiği noktada yönetilebilecek AK Parti'nin istediklerini ona verebilecek, Manisa'nın talanına susacak tek kişiydi. Manisa'nın ne MHP'lisinin ne AK Partisi'nin içinde bunun gibi Manisa'ya ihanet edecek bir kişi yoktur. Şimdi nasıl oldu? Yüzde 50 oy alıyor AK Partiyle MHP bu anketlerde nasıl bu hallere düştü? Karakoca köyü var Manisa'da. O köye bir ruhsat çıkarıyorlar. Ruhsat eko turizm ruhsatı. Orada eko turizm yapılacak ama Ferdi Zeyrek şüpheleniyor diyor ki 3 km yol binlerce ağaç kesiliyor. Yürütmeyi durdurma için yine dava açıyor. Davanın dosyası Türkiye'deki bütün o konuyla ilgili olan kurumlara giderken arsanız sahibine de gidecek ya tebligat ismi adresi bi bakıyoru firmanın adı değişmiş, tebligat Cengiz Ergün'ün kızına gitmiş. Diyoruz ki bu nasıl olur? Oraya eko turizm ruhsatı diye alınan yer hanımefendiye çiftlik yapılacakmış. Oradaki ağaçlar kesilip oraya bir villa dikilecekmiş. Bu konuda mahkemeye başvurulunca iş bitti diye ruhsat hanımefendiye devredilmiş. Çiftlik için o arsayı Cengiz Ergün kızına verdi. Kim durdurdu? Bizim Ferdi.

Bursa-İzmir sürat yolu var. Üstünde 5 kat imar. Bir karar, bir teklif. 15 kata çıkaralım. Manisalılar yararlanacak sürat yolunun etrafı kentsel dönüşüm olacak. Kat artışı müteahhidi tatmin edecek. Manisalılar da memnun kalacak. Altına bir cümle. Efendim bu yol üstünde bir arsa iç tarafta da devamı varsa 2 bin 500 dönümden de fazlaysa o zaman kat artışı içeriye de uygulanacak sonra. Bir parkla bir arsa becayiş yapılacak. Cengiz Ergün'ün yol üstündeki küçük arsası içeriye temas kuracak, içerideki o koca arsalar 15 kata çıkacak. Cengiz Ergün bu işten tam 300 daire kazanacak Bunu Büyük Millet Meclisi'nde anlattım. Eğer bu Cengiz Ergün o günkü parayla 500 milyon bugünkü parayla 1 buçuk milyarı kendisine imardan rant artışı yapmadı diyen varsa biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu yaptılar, bunu gördük. Kendisine imar artışı verdi. Bunu Türkiye'ye duyuran yine bizim Ferdi helal olsun."

"BU GÖZÜ DÖNMÜŞLERDEN MANİSA'YI KURTARMAYA VAR MISINIZ?"

CHP'li bütün belediye başkan ve adaylarının mal varlıklarını açıkladığını söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Ferdi Zeyrek de açıklayacak ancak mal varlığını açıklamayan, malını mülkünü gizleyen doymayan Manisa'nın iliğini, kemiğini sömüren, bu anlayışa karşı artık Manisa'nın bıçak kemiğe dayanmıştır. Sanayi esnafından çarşı esnafına, ovadaki köylüsünün toz toprak içinde bıraktığı Selendi'deki çukur deryasına Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor yaka silkiyor ve biz buna karşı Manisa İttifakı'nı teklif ediyoruz. Manisa İttifakı'nda sadece CHP'liler yok. Elbetteki omzunda gözünde, gönlünde güneş olan iyi insanlar var. Haramdan ve yalandan korkan AK Partililer, MHP'liler var. Bizim geçmişte ittifak ortağımız olan irili ufaklı bütün partiler var. Manisa ittifakında Ulu Parkta oturanlar da var. Sanayi esnafı da var Alaybey esnafı da var. Manisa'nın dört bir yanında bu Manisa seven bu yapılanlara isyan eden herkes var. Şimdi buradan bütün manisalılara soruyorum, 31 Mart'ta israfı bitirmeye, peşkeşi bitirmeye, partizanlığı bitirmeye bu vicdanı kara adamlardan bu gözü dönmüşlerden Manisa'yı kurtarmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Manisa büyükşehir'i kime emanet ediyoruz? Ferdi Zeyrek... Cengiz Ergün artık Manisa'ya zulme ettiğin günlerin sonu geldi. Yeni başkanın adı artık Ferdi. Hayırlı uğurlu olsun.

Şehzadeler kentindeyiz. Fatih Sultan Mehmet'in yetişip de gittiği İstanbul'u fethettiği memleketteyiz. Şehzadeler'de geçen seçimlerde, bir büyük ittifak için biz fedakarlık yaptık. Dediler ki bağrına taş basacaksın, memleketini İYİ Parti'ye bırakacaksın. Bugün partinin genel başkanı bundan önceki yerel seçimde, üç oyunu da bir başka partiye verdi. Sözünü tutsun diye, İYİ Parti ile ittifak kurduk, onlar kazansın diye. Benim ilçemde Yunus Emre'de 7 oy farkla, Şehzadeler'de 2 bin oy gibi bir farkla İYİ Parti kaybetti. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi. Olmadı, hak veriyoruz anlayış gösteriyoruz. Ankara'da ittifak kuramadık, iş ittifakın gönüllerde kurulmasına kaldı. Burada bütün iyi insanlardan, muhafazakar demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan, bu seçimi bize kaybettirmemelerini, bu seçimi Manisa'ya kazandırmalarını istiyoruz. Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum."