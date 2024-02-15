Üye Girişi
Haberler

Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, "Beni köpek gibi sevme" diyen vatandaş sessizliğini bozdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş, olaydan sonra provokatör ilan edildiğini söyleyerek isyan etti. Suç duyurusunda bulunacağını belirten vatandaş, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" ifadelerini kullandı.

Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEN KÖPEK DEĞİLİM"

"Seçimden seçime buraya geliyorsunuz" diyerek tepki gösteren vatandaş, bu esnada Başkan Ergün'ün tavrından rahatsız olması üzerine "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, 'Beni köpek gibi sevme' diyen vatandaş sessizliğini bozdu

"BU ARKADAŞ PROVOKATÖRLÜĞE GELMİŞ"

Neye uğradığını şaşıran Başkan Ergün de vatandaşa "Bu arkadaş provokatörlüğe gelmiş" sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan bu diyalog kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BEN PROVOKATÖR DEĞİLİM"

Başkan Ergün'le yaşadığı diyalogla gündeme gelen vatandaş sessizliğini bozdu. Olaydan sonra provokatör ve HDP'li ilan edildiğini söyleyen vatandaş suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben bir provokatörcü değilim. Ben de bir Türk vatandaşıyım. Pazartesi günü Cengiz Ergün pazar ziyaretine geldi. Ben de normal bir vatandaş gibi Cengiz beyin karşısına çıktım. Kendimi düzgün bir dille ifade etmek istedim.

"DEM PARTİSİ'YLE BAĞLANTIM YOK, AK PARTİ ÜYESİYİM"

'Su faturaları çok yüksek geliyor, mezarlığımız içler acısı, kamyon garajı kötü durumda' dedim. Ve bana provokatörcü diye ithamda bulundu. Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Bir üyeliğim de yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Bunun terörle ne alakası var? Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim? Beni şu an terörle itham ediyorlar. Ben bunun suç duyurusunda bulunacağım. Bana şu anda hala AK Parti milletvekilleri mesaj atıyor. Beni nasıl DEM Parti'yle terörle yargılıyorlar. Bana bu suçlamayı yapamazlar."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Cengiz Ergün 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 16 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne? Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN! Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi? Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir? Ali Atay eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor? "Hazal'dan korkuyorum çünkü…" Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title