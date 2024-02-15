Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, 'Beni köpek gibi sevme' diyen vatandaş sessizliğini bozdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş, olaydan sonra provokatör ilan edildiğini söyleyerek isyan etti. Suç duyurusunda bulunacağını belirten vatandaş, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" ifadelerini kullandı.

Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEN KÖPEK DEĞİLİM"

"Seçimden seçime buraya geliyorsunuz" diyerek tepki gösteren vatandaş, bu esnada Başkan Ergün'ün tavrından rahatsız olması üzerine "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" ifadelerini kullandı.

"BU ARKADAŞ PROVOKATÖRLÜĞE GELMİŞ"

Neye uğradığını şaşıran Başkan Ergün de vatandaşa "Bu arkadaş provokatörlüğe gelmiş" sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan bu diyalog kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BEN PROVOKATÖR DEĞİLİM"

Başkan Ergün'le yaşadığı diyalogla gündeme gelen vatandaş sessizliğini bozdu. Olaydan sonra provokatör ve HDP'li ilan edildiğini söyleyen vatandaş suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben bir provokatörcü değilim. Ben de bir Türk vatandaşıyım. Pazartesi günü Cengiz Ergün pazar ziyaretine geldi. Ben de normal bir vatandaş gibi Cengiz beyin karşısına çıktım. Kendimi düzgün bir dille ifade etmek istedim.

"DEM PARTİSİ'YLE BAĞLANTIM YOK, AK PARTİ ÜYESİYİM"

'Su faturaları çok yüksek geliyor, mezarlığımız içler acısı, kamyon garajı kötü durumda' dedim. Ve bana provokatörcü diye ithamda bulundu. Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Bir üyeliğim de yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Bunun terörle ne alakası var? Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim? Beni şu an terörle itham ediyorlar. Ben bunun suç duyurusunda bulunacağım. Bana şu anda hala AK Parti milletvekilleri mesaj atıyor. Beni nasıl DEM Parti'yle terörle yargılıyorlar. Bana bu suçlamayı yapamazlar."