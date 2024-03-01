Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, seçim çalışmaları için sokağa indi. Başkan Ergün, kendisini gören vatandaşlardan ağır eleştiriler alınca ortalık karıştı. Başkan Ergün hakkında Manisa sokaklarına "Kayıp bulundu. 5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleriyle afişler asılmıştı.
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahaya inerek sokağın nabzını tutmak istedi. Seçim çalışmaları için Manisa Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlardan ağır eleştiri alınca ortalık karıştı.
HAKKINDA SOKAKLARA "BULUNDU" AFİŞİ ASILMIŞTI
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, hakkında Manisa sokaklarına asılan "Kayıp bulundu" afişleriyle gündeme gelmişti. Ergün'ün fotoğrafının yer aldığı ilanda "5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleri yer alıyordu.