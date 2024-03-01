Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahaya inerek sokağın nabzını tutmak istedi. Seçim çalışmaları için Manisa Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlardan ağır eleştiri alınca ortalık karıştı.

HAKKINDA SOKAKLARA "BULUNDU" AFİŞİ ASILMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, hakkında Manisa sokaklarına asılan "Kayıp bulundu" afişleriyle gündeme gelmişti. Ergün'ün fotoğrafının yer aldığı ilanda "5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleri yer alıyordu.