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Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, seçim çalışmaları için sokağa indi. Başkan Ergün, kendisini gören vatandaşlardan ağır eleştiriler alınca ortalık karıştı. Başkan Ergün hakkında Manisa sokaklarına "Kayıp bulundu. 5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleriyle afişler asılmıştı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahaya inerek sokağın nabzını tutmak istedi. Seçim çalışmaları için Manisa Sarıgöl'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vatandaşlardan ağır eleştiri alınca ortalık karıştı.

HAKKINDA SOKAKLARA "BULUNDU" AFİŞİ ASILMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, hakkında Manisa sokaklarına asılan "Kayıp bulundu" afişleriyle gündeme gelmişti. Ergün'ün fotoğrafının yer aldığı ilanda "5 senedir haber alınamayan Cengiz Ergün, seçimin başlamasıyla Manisa'da göründü" ifadeleri yer alıyordu.

Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri

Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri

Yerel Seçimler Öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Vatandaşlardan Ağır Eleştiri

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cengiz Ergün Manisa 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Mustafa TekkaleMMM:

Cumhur ittifakı ile seçilmem garanti diye düşünmüştür bunca zaman. Ama bu seçim biraz topun ağzında olunca ortaya çıkmıştır

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Güvenilir Adam:

Kendisini tanımam ,böyle bir haber yapıldıysa başkan kesinlikle akp den değil. Bunu ancak malum parti yapar. Malum partili olsa idi zate bu haber yapılmazdı.

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Askin Polat:

O zaman önce imamdan başlıyalım 5 senedir nerde

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