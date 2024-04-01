Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 59.86, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 29.91 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 88,21'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 59.86'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.91'ini aldı.