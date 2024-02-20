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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde Prostatlı Hayat Merkezi Açıldı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde kurulan Prostatlı Hayat Merkezi, törenle hizmete girdi. Açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve diğer protokol üyeleri katıldı. Merkezin amacı, prostat kanseri konusunda farkındalığı artırmak ve erken teşhisi sağlamaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde kurulan "Prostatlı Hayat Merkezi" törenle hizmete girdi.

Hastanenin Üroloji Servisi'nde kurulan merkezin açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erol Karaca, hastane yönetimi, öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.

Vali Enver Ünlü, sağlık alanında yapılan her yatırımın toplum refahına katkıda bulunduğunu kaydetti. Prostat kanserinde erken teşhisin önemini hatırlatan Ünlü, bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de açılışını yaptıkları sağlık merkezinin, hastalara şifa olmasını diledi.

Rektör Kibar, servisin oluşturulmasında verdiği destek dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Protokol üyeleri, açılışın ardından servisi gezdi.

Kaynak: AA / Sağlık

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