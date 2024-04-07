CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçimlerden önceki haftada eski Başkan Cengiz Ergün yönetimindeki belediyenin 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödediğini ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 57,26 oy alarak MHP'li rakibi Cengiz Ergün'e yüzde 27'den fazla fark atan CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek mazbatasını alarak göreve başladı. Kentte 78 yıl sonra resmen CHP yönetimi başlamış oldu. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Zeyrek ise katıldığı bir canlı yayında ise dikkat çeken ifadelere imza attı.

Ferdi Zeyrek ve Cengiz Ergün (Soldan sağa)

3 GÜNDE 416 MİLYON 587 BİN TL ÖDEME YAPILMIŞ

Belediyede bir önceki dönemin son günlerine ait harcamaları incelediğini söyleyen Zeyrek, seçim öncesi 26-29 Mart tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti.

"KURUYEMİŞ FATURASI 1 MİLYON TL"

Zeyrek, ödeme kalemlerine ilişkin olarak da, "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.